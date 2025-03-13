Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В Верховной Раде засекретили данные о заграничных поездках главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина — документ

13:08, 13 марта 2025
Информация об источниках финансирования заграничных визитов главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина является служебной информацией, указали в Верховной Раде.
В Верховной Раде засекретили данные о заграничных поездках главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина — документ
Источник фото: Укринформ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В аппарате Верховной Рады на запрос относительно количества и источников финансирования официальных заграничных визитов главы комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина в Брюссель, Вену и другие места ответили, что эта информация не подлежит разглашению.

Информация о количестве официальных визитов народных депутатов за границу, их целях и результатах является информацией с ограниченным доступом, которая не подлежит раскрытию по запросу о публичной информации. Такой ответ предоставил аппарат Верховной Рады относительно визитов за границу главы комитета.

Сам Ярослав Юрчишин регулярно сообщает в социальных сетях о визитах за границу и имеет довольно насыщенный график командировок.

Так, в феврале 2025 года он сообщил, что был в командировке в Вене, в конце января 2025 года провел «два насыщенных дня в Брюсселе», встречался с представителями European Endowment For Democracy (EED), в ноябре 2024 года наблюдал за выборами в США в городке Аппер-Мальборо в Мэриленде и т.д.

Однако в аппарате Верховной Рады отметили, что информация об официальных визитах не подлежит раскрытию, как и источники финансирования таких визитов депутата за границу, в частности, на обеспечение транспортных расходов, питания и проживания.

Напоминаем, что согласно ч. 5 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации», информация об использовании бюджетных средств, в том числе на командировки народных депутатов, не может быть ограничена.

Ранее Ярослав Юрчишин сообщил о проблемах в проведении круглых столов и других мероприятий из-за приостановки финансирования программы USAID «Рада: следующее поколение», общая стоимость которой составляла 25 млн долларов США. Он констатировал, что теперь придется искать другие ресурсы для проведения таких мероприятий.

Напомним, что согласно опубликованному на сайте Кабмина плану закупки, 3,65 млн долларов должно было пойти на:

  • Размещение и проживание в отеле
  • Питание
  • Аренда помещений для семинара/конференции
  • Раздаточные материалы и т.п.

Также еще 1,95 млн долларов США было предусмотрено на

  • Авиа и другие билеты
  • Трансфер и визы
  • Проживание/затраты на отель

При этом Юрчишин отказался раскрыть, какие именно суммы были потрачены из средств международной технической помощи USAID на финансирование организации соответствующих мероприятий для его комитета. В ответ на соответствующий запрос он указал, что его Комитет не владеет такой информацией. Также Юрчишин отказался предоставить информацию, подавался ли предусмотренный законодательством отчет об использовании средств международной технической помощи.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде засекретили данные о заграничных поездках главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина — документ

Информация об источниках финансирования заграничных визитов главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина является служебной информацией, указали в Верховной Раде.

Совет Европы принял международную конвенцию о защите адвокатов

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиванию, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательству.

Парламент одобрил за основу законопроект о денежной компенсации неиспользованных дней отпусков военнослужащих

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому неиспользованные дни отпусков военнослужащих подлежат денежной компенсации, выплачиваемой в год увольнения военнослужащих со службы.

Верховная Рада приняла закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК

Помимо скидки в 50% на штраф от ТЦК, принятый закон также предусматривает, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, будут закрыты административные производства за нарушение воинского учета.

Верховная Рада приняла закон о дистанционной оплате штрафов через Резерв+

Закон предусматривает, что украинцы смогут оплатить штраф в приложении Резерв+.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики