В Верховной Раде засекретили данные о заграничных поездках главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина — документ

Информация об источниках финансирования заграничных визитов главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина является служебной информацией, указали в Верховной Раде.

Источник фото: Укринформ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В аппарате Верховной Рады на запрос относительно количества и источников финансирования официальных заграничных визитов главы комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина в Брюссель, Вену и другие места ответили, что эта информация не подлежит разглашению.

Информация о количестве официальных визитов народных депутатов за границу, их целях и результатах является информацией с ограниченным доступом, которая не подлежит раскрытию по запросу о публичной информации. Такой ответ предоставил аппарат Верховной Рады относительно визитов за границу главы комитета.

Сам Ярослав Юрчишин регулярно сообщает в социальных сетях о визитах за границу и имеет довольно насыщенный график командировок.

Так, в феврале 2025 года он сообщил, что был в командировке в Вене, в конце января 2025 года провел «два насыщенных дня в Брюсселе», встречался с представителями European Endowment For Democracy (EED), в ноябре 2024 года наблюдал за выборами в США в городке Аппер-Мальборо в Мэриленде и т.д.

Однако в аппарате Верховной Рады отметили, что информация об официальных визитах не подлежит раскрытию, как и источники финансирования таких визитов депутата за границу, в частности, на обеспечение транспортных расходов, питания и проживания.

Напоминаем, что согласно ч. 5 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации», информация об использовании бюджетных средств, в том числе на командировки народных депутатов, не может быть ограничена.

Ранее Ярослав Юрчишин сообщил о проблемах в проведении круглых столов и других мероприятий из-за приостановки финансирования программы USAID «Рада: следующее поколение», общая стоимость которой составляла 25 млн долларов США. Он констатировал, что теперь придется искать другие ресурсы для проведения таких мероприятий.

Напомним, что согласно опубликованному на сайте Кабмина плану закупки, 3,65 млн долларов должно было пойти на:

Размещение и проживание в отеле

Питание

Аренда помещений для семинара/конференции

Раздаточные материалы и т.п.

Также еще 1,95 млн долларов США было предусмотрено на

Авиа и другие билеты

Трансфер и визы

Проживание/затраты на отель

При этом Юрчишин отказался раскрыть, какие именно суммы были потрачены из средств международной технической помощи USAID на финансирование организации соответствующих мероприятий для его комитета. В ответ на соответствующий запрос он указал, что его Комитет не владеет такой информацией. Также Юрчишин отказался предоставить информацию, подавался ли предусмотренный законодательством отчет об использовании средств международной технической помощи.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.