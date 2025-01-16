Какие комментарии читателей должны удалять СМИ со своих страниц в соцсетях – объяснение Института массовой информации

Комментарии читателей, содержащие оскорбительные высказывания и клевету, должны удаляться по жалобе лица, против которого они направлены, в кратчайшие сроки – разъяснение Института массовой информации.

Модерация комментариев – обязанность медиа. Об этом говорится в разъяснениях Института массовой информации относительно действующей нормы ч. 4 статьи 117 Закона «О медиа».

Напомним, что 14 января Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11321, которым расширила статью 117. Институт массовой информации, по словам председателя Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослава Юрчишина, помогал в разработке законопроекта 11321 и его адвокации. Юрчишин также отмечал, что изменения, внесенные законопроектом в статью 117 закона о медиа, предусматривают, что «СМИ может либо удалить комментарий в течение 3 дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, либо, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде». Пока законопроект ожидает подписания.

Итак, как отмечает Институт массовой информации в своих разъяснениях к ныне действующей норме, «с юридической точки зрения, любой руководитель, редактор медиа или даже владелец публичного аккаунта в соцсети имеют больше общего с Павлом Дуровым, чем они себе представляют. Все эти лица могут неожиданно оказаться гражданскими ответчиками или, в худшем случае, фигурантами в уголовном производстве в связи с противоправными действиями пользователей их ресурсов».

«Дело в том, что закон требует, чтобы распорядители медиа, блоггеры и публичные лица постоянно модерировали контент, который читатели или пользователи открыто публикуют на их сайтах или в учетных записях. Это относится и к публичным комментариям.

Так, сообщения, оскорбляющие честь и достоинство определенного человека (оскорбительные высказывания и клевета), неочевидно противоправны. Такие высказывания обязательно должны удаляться по жалобе лица, против которого они направлены, в кратчайшие сроки», - подчеркивает ИМИ.

Что касается другого вида сообщений – очевидно противоправных, то, как подчеркнули в Институте, они обязательно удаляются с момента их публикации в кратчайшие сроки. Комментарии очевидно противоправными, если они содержат, к примеру, угрозы уничтожить имущество, нанести вред здоровью или подобные призывы, или же фразы, которые можно расценивать как разжигание, распространение или оправдание ненависти и насилия в отношении человека, группы людей по признакам пола, сексуальной ориентации, расы, этнической принадлежности, национальности, языка, социального статуса, религии или других убеждений (язык вражды).

Как быстро нужно удалять противоправные комментарии

«Украинское законодательство имеет более четкий подход к определению сроков удаления противоправных комментариев: три дня с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета. В то же время, такое положение касается только онлайн-медиа в понимании Закона Украины «О медиа», а также презюмирует наличие предварительной реакции Нацсовета, что в совокупности скорее очерчивает обязанности медиа перед Нацсоветом, а не перед потерпевшими или обществом в целом» - отмечали ИМИ в материале.

Что предусматривают изменения в закон о медиа

В настоящее время (до вступления в силу изменений, предусмотренных законопроектом 11321) ч. 4 статьи 117 закона о медиа предусматривает:

«Субъекты в сфере онлайн-медиа освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации, а также информации, запрещение распространения которой предусмотрено статьями 36, 42 и 119 настоящего Закона, если такая информация была распространена пользователями в разделах для комментирования или размещения пользовательских публикаций на веб -сайте или веб-странице такого медиа, при условии что субъект в сфере онлайн-медиа ограничил доступ к такой информации в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в результате внесенных в ч. 4 статьи 117 закона о медиа законопроектом добавляется также о 3 днях с момента получения медиа определения об открытии производства судом.

Следовательно, кроме непосредственно общественно опасной информации, предусмотренной статьями 36, 42 и 119 закона о медиа (относительно призывов к свержению власти, российской дезинформации и т.п.), также существует и ответственность онлайн-медиа за комментарии читателей, содержащих недостоверную информацию.

Как указывает ИМИ, это в частности, оскорбления и клевета.

При этом сам закон о медиа не содержит определения «недостоверной информации», поэтому в этом случае следует обращаться к судебной практике. Эта практика свидетельствует, что обязанность доказывания достоверности информации лежит на медиа.

Таким образом, в случае, если читатель обнародует в комментариях в социальных сетях медиа фактические утверждения относительно коррупции или других фактов, и такое лицо, к примеру, должностное лицо, обратится в суд, а суд, в свою очередь, просто откроет производство и сообщит об этом медиа путем направления определения об открытии, то у медиа будет 3 дня, чтобы удалить комментарий или готовиться к судебной волоките и доказыванию достоверности сообщенной в комментариях читателем информации.

Именно об этом, собственно, и говорил инициатор законопроекта Ярослав Юрчишин в комментарии, приведенном в начале этого материала.

Автор: Наталя Мамченко

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