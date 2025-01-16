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TikTok 19 января может закрыть приложение в США

18:04, 16 января 2025
TikTok планирует отключить доступ к своему приложению для пользователей в США, начиная с 19 января.
TikTok 19 января может закрыть приложение в США
Фото: nbcnews.com
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Платформа TikTok готовится закрыть свое приложение для пользователей в США в связи с федеральным запретом, который может вступить в силу 19 января, сообщает reuters.

Как сообщают источники, социальная сеть планирует отключить доступ к своему приложению для пользователей в США, начиная с воскресенья. После закрытия приложения пользователи увидят уведомление, которое направит их на веб-сайт с информацией о запрете.

«Мы уходим в темноту. По сути, платформа закрывается», - заявлял на прошлой неделе в Верховном суде адвокат TikTok Ноэль Франциско.

При этом компания планирует предоставить пользователям возможность загрузить все свои данные, чтобы они могли записать свою личную информацию, сообщили источники.

В настоящее время Верховный суд решает, оставить ли закон в силе и разрешить запрет TikTok в воскресенье, отменить закон или приостановить его действие, чтобы дать себе больше времени на принятие решения.

Отмечается, что всего в США приложением TikTok пользуются 170 миллионов людей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или же ей грозит запрет в стране. Закон дает ByteDance время до 19 января.

В ответ TikTok и его китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США, пытаясь заблокировать закон, подписанный президентом Джо Байденом, предусматривающий продажу платформы или запрет на ее использования.

Напомним, Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску.

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США TikTok

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