Практика судов
  1. В мире

Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску

09:06, 14 января 2025
Китай обсуждает продажу американского подразделения TikTok Илона Маску как один из возможных вариантов.
Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску
Источник фото: Franck / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китайские официальные лица рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok миллиардеру Илону Маску, если компания не сможет избежать потенциального запрета в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Судьи Верховного суда США, рассматривающие закон, ограничивающий работу программы в США, вероятно поддержат запрет на работу TikTok, если только Bytedance не продаст сервис.

По словам источников, китайские власти предпочитают, чтобы TikTok оставаться под контролем материнской компании Bytedance, но один из сценариев, о котором сообщается, предполагает, что платформа X возьмет под контроль американские операции TikTok и будет управлять бизнесом совместно. Впрочем, китайские официальные лица еще не пришли к окончательному консенсусу, и их обсуждения пока находятся на начальном этапе.

Как указывается, в апреле Маск написал, что, по его мнению, TikTok должен оставаться доступным в США.

«По моему мнению, TikTok не следует запрещать в США, даже если такой запрет может принести пользу платформе X», — написал он. «Это противоречило бы свободе слова и самовыражению. Это не то, за что стоит Америка».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или же ей грозит запрет в стране. Закон дает ByteDance время до 19 января.

В ответ TikTok и его китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США, пытаясь заблокировать закон, подписанный президентом Джо Байденом, предусматривающий продажу платформы, которой пользуются 170 миллионов американцев, или запрет на ее использования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США закон Китай Илон Маск TikTok

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о рекламе относительно распространения материалов, способствующих осведомленности или интересу к должностным лицам – членам политических партий

Законопроектом предлагается установить, что освещение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программам.

Освобождение водителя от отбывания наказания с испытанием в случае совершения уголовного нарушения ПДД в состоянии опьянения невозможно – Верховный Суд

Есть прямой запрет в применении освобождения от отбывания наказания с испытанием в случае совершения уголовного правонарушения, связанного с нарушением правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими в состоянии опьянения – Верховный Суд.

Верховный Суд объяснил, когда систематическое нарушение правил совместного проживания является достаточным основанием для выселения

Оценивая выселение ответчика из принадлежащему истице на праве собственности жилого дома на предмет пропорциональности в контексте принципов статьи 8 Конвенции, Верховный Суд указал, что прекращение права на пользование спорным жильем путем выселения в этом случае преследует легитимную цель

Объединенная палата КГС высказалась, является ли нарушением отсутствие в решении суда указания на дату составления его полного текста и несвоевременная отправка решения в Реестр

Лицо, которое инициировало рассмотрение дела или судебного производства и воспользовалось своим правом доступа к правосудию, подало исковое заявление, на основании которого открыто производство, нельзя считать лицом, не уведомленным о рассмотрении дела, - Объединенная палата КГС ВС.

IQ-тест в апелляционные суды по криминальной специализации – результаты второго дня тестирования

Около 30% кандидатов прекратили участие в конкурсе.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області