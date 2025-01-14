Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску

Китай обсуждает продажу американского подразделения TikTok Илона Маску как один из возможных вариантов.

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Китайские официальные лица рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok миллиардеру Илону Маску, если компания не сможет избежать потенциального запрета в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Судьи Верховного суда США, рассматривающие закон, ограничивающий работу программы в США, вероятно поддержат запрет на работу TikTok, если только Bytedance не продаст сервис.

По словам источников, китайские власти предпочитают, чтобы TikTok оставаться под контролем материнской компании Bytedance, но один из сценариев, о котором сообщается, предполагает, что платформа X возьмет под контроль американские операции TikTok и будет управлять бизнесом совместно. Впрочем, китайские официальные лица еще не пришли к окончательному консенсусу, и их обсуждения пока находятся на начальном этапе.

Как указывается, в апреле Маск написал, что, по его мнению, TikTok должен оставаться доступным в США.

«По моему мнению, TikTok не следует запрещать в США, даже если такой запрет может принести пользу платформе X», — написал он. «Это противоречило бы свободе слова и самовыражению. Это не то, за что стоит Америка».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или же ей грозит запрет в стране. Закон дает ByteDance время до 19 января.

В ответ TikTok и его китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США, пытаясь заблокировать закон, подписанный президентом Джо Байденом, предусматривающий продажу платформы, которой пользуются 170 миллионов американцев, или запрет на ее использования.

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