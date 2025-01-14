Водителям разъяснили, как оформить ДТП без вызова полиции по новым правилам в 2025 году

Отменен лимит ущерба в результате ДТП в 80 000 грн как обязательное требование для оформления европротокола.

Новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» несколько изменил и расширил условия, по которым можно составлять европротокол и не вызывать полицию в обязательном порядке. Об этом заявил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения, которыми изменил основания, по которым водители в случае ДТП могут покинуть место ДТП и не сообщать полиции.

«Водители транспортных средств имеют право без привлечения полицейских совместно составить для предоставления страховщику уведомления о ДТП в бумажной или электронной форме. После составления сообщения водители вправе покинуть место ДТП и освобождаются от обязанности информирования подразделений Национальной полиции о ДТП», - указал он.

Когда можно оформить ДТП без полиции:

ДТП (столкновение) произошло с участием только двух транспортных средств.

В результате ДТП не был причинен вред здоровью или жизни людей.

Повреждены или уничтожены только транспортные средства.

Оба транспортных средства застрахованы по договору автогражданки.

Водители не находятся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического) или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции

Участники ДТП пришли к соглашению об обстоятельствах его совершения.

Алексей Белошицкий отмечает, если раньше обязательным требованием для оформления европротокола была сумма ущерба в результате ДТП, не превышающая 80 000 грн, то с 1 января этот лимит отменен.

Кроме того, с 2025 года максимальный размер страховой выплаты, в случае ущерба причиненного имуществу в результате ДТП повышен до 250 тыс. грн. А по договорам, заключенным до 2025 году, максимальный размер выплаты составляет 160 тыс. грн.

Цифровой сервис фиксации ДТП проверит на корректность данные и укажет ошибки. Данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.

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