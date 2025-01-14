Объявление номинантов на Оскар во второй раз перенесли из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе

97-я церемония вручения премии все еще запланирована на 2 марта.

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Американская академия киноискусств заявила, что отложит объявление списка номинантов на премию «Оскар» 2025 года из-за лесных пожаров, которые продолжают бушевать в Лос-Анджелесе. Об этом пишет CBS News.

Академия киноискусств продлит период голосования за номинации до 18 января. Номинантов объявят 23 января. А обед номинантов на «Оскар», который запланировали на 10 февраля, отменили.

Сама 97-я церемония вручения премии «Оскар» все еще запланирована на 2 марта.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что событие было запланировано на 17 января, но звезд и фильмы, претендующие на вручение премии «Оскар», должны были объявить 19 января.

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