Номінацію на «Оскар» відклали через пожежі в Лос-Анджелесі

Лісові пожежі, які цього тижня охопили район Лос-Анджелеса, призвели до перенесення оголошення про номінантів на «Оскар».

Джерело фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times

Оголошення цьогорічних номінантів на «Оскар» відклали на два дні через смертоносні лісові пожежі, які вирують в США в районі Лос-Анджелеса. Про це пише ВВС.

Подія була запланована на п’ятницю, 17 січня, але зірки та фільми, які претендуватимуть на вручення премії «Оскар», будуть оголошені 19 січня.

Голосування для майже 10 000 членів Академії, яке відкрилося 8 січня, також було продовжено на два дні, до вівторка, 14 січня.

Цього року вести церемонію вручення премії «Оскар» 2025 року в Dolby Theatre на Голлівудському бульварі 2 березня буде Конан О'Браєн.

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