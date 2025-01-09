Номінацію на «Оскар» відклали через пожежі в Лос-Анджелесі

Оголошення цьогорічних номінантів на «Оскар» відклали на два дні через смертоносні лісові пожежі, які вирують в США в районі Лос-Анджелеса. Про це пише ВВС.
Подія була запланована на п’ятницю, 17 січня, але зірки та фільми, які претендуватимуть на вручення премії «Оскар», будуть оголошені 19 січня.
Голосування для майже 10 000 членів Академії, яке відкрилося 8 січня, також було продовжено на два дні, до вівторка, 14 січня.
Цього року вести церемонію вручення премії «Оскар» 2025 року в Dolby Theatre на Голлівудському бульварі 2 березня буде Конан О'Браєн.
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