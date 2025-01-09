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Номінацію на «Оскар» відклали через пожежі в Лос-Анджелесі

18:19, 9 січня 2025
Лісові пожежі, які цього тижня охопили район Лос-Анджелеса, призвели до перенесення оголошення про номінантів на «Оскар».
Номінацію на «Оскар» відклали через пожежі в Лос-Анджелесі
Джерело фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times
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Оголошення цьогорічних номінантів на «Оскар» відклали на два дні через смертоносні лісові пожежі, які вирують в США в районі Лос-Анджелеса. Про це пише ВВС.

Подія була запланована на п’ятницю, 17 січня, але зірки та фільми, які претендуватимуть на вручення премії «Оскар», будуть оголошені 19 січня.

Голосування для майже 10 000 членів Академії, яке відкрилося 8 січня, також було продовжено на два дні, до вівторка, 14 січня.

Цього року вести церемонію вручення премії «Оскар» 2025 року в Dolby Theatre на Голлівудському бульварі 2 березня буде Конан О'Браєн.

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США

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