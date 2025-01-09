Номинацию на «Оскар» отложили из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Лесные пожары, охватившие на этой неделе район Лос-Анджелеса, привели к переносу объявления о номинантах на «Оскар».

Источник фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times

Объявление нынешних номинантов на «Оскар» отложили на два дня из-за смертоносных лесных пожаров, бушующих в США в районе Лос-Анджелеса. Об этом пишет BBC.

Событие было запланировано на пятницу, 17 января, но звезды и фильмы, претендующие на вручение премии «Оскар», будут объявлены 19 января.

Голосование для почти 10 000 членов Академии, которое открылось 8 января, также было продлено на два дня, до вторника, 14 января.

В этом году вести церемонию вручения премии Оскар 2025 года в Dolby Theatre на Голливудском бульваре 2 марта будет Конан О'Брайен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.