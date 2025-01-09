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Суд оштрафовал мужчину за управление лодкой в состоянии алкогольного опьянения, но он подал апелляцию – чем закончилась история

14:09, 9 января 2025
Суд наложил на мужчину взыскание в виде 17 000 гривен штрафа с лишением права управления всеми видами плавучих средств на 1 год.
Суд оштрафовал мужчину за управление лодкой в состоянии алкогольного опьянения, но он подал апелляцию – чем закончилась история
Фото иллюстративное
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В июле прошлого года на реке Днестр в административных границах с. Куражин Каменец-Подольского района полицейские направили моторную резиновую лодку к берегу, где предложили водителю пройти осмотр на трезвость. Он согласился сделать это в больнице. После проведения теста врач констатировал, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Новоушицький районний суд Хмельницької області визнав його винним у керуванні човном в стані алкогольного сп`яніння (частина 5 статті 130 КУпАП) та наклав на нього стягнення у виді 17000 гривень штрафу з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на 1 рік, повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Захисник водія подав апеляційну скаргу з проханням скасувати постанову й закрити провадження у справі. Указав, що інспектор поліції діяв щодо його підзахисного упереджено й з порушенням вимог закону, оскільки не пояснив причину зупинки човна. Тож уважає, що усі вимоги поліції надалі, зокрема, й проходження огляду на стан сп’яніння, водій не зобов’язаний був виконувати.

Звернув увагу апелянт і на порушення під час проведення тесту на тверезість та на акт медичного огляду, в якому не вказано остаточний діагноз, немає дати й підпису лікаря.

Хмельницький апеляційний суд не погодився з доводами адвоката. Звернув увагу, що предметом розгляду апеляційного суду у цій справі є оцінка дій працівників поліції при проведенні огляду на стан алкогольного сп`яніння водія. Законність підстави зупинки транспортного засобу не охоплюється диспозицією ст. 130 КУпАП і дії поліції щодо законності таких підстав можуть бути оскаржені в окремому порядку, зокрема, в адміністративному, з наданням суду відповідних доказів.

«Сторона захисту у поданій апеляційній скарзі не пояснила, яким чином правомірність дій працівників поліції щодо зупинки транспортного засобу знаходиться у причинному зв`язку з обов`язком водія транспортного засобу пройти відповідний медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного сп`яніння, і як саме це впливає на встановлений факт перебування водія у стані алкогольного сп`яніння», – зазначив ХАС.

Також суддя зауважила, що захисник, вказавши на певні процесуальні порушення, які лікар допустив при складанні документів щодо проходження водієм медичного огляду, не обґрунтував, як вони позначилися або могли позначитися на результаті судового розгляду та оцінці доказів.

Посилання адвоката на порушення лікарем процедури огляду на стан сп`яніння суд, зважаючи на докази, визнав необґрунтованими. Відтак відхилив апеляційну скаргу захисника, залишивши постанову місцевого суду без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 680/495/24 можна буде ознайомитись у ЄДРСР.

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