Украину будут поддерживать до 2027 года – на «Рамштайне» утвердили 8 дорожных карт

«Рамштайн» утвердил дорожные карты сотрудничества с Украиной.

В рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины было утверждено 8 дорожных карт, определяющих ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дорожные карты коалиций определяют стратегические цели Украины до 2027 года и становятся основанием для среднесрочной и долгосрочной поддержки. Мы также работаем над тем, чтобы наши Вооруженные Силы были полностью совместимы с силами Альянса», - отметил глава Минобороны Рустем Умеров.

Вместе с партнерами были определены основные направления работы:

обеспечение военной помощи,

организация закупок,

привлечение инвестиций,

поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития.

Отметим, в четверг, 9 января, началось 25-е по счету заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Его со вступительным словом открыл в Германии министр обороны США Ллойд Остин. На заседании также находится Президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе заседания США объявили о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов долларов.

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