В Минюсте заявили, что работа Реестра юрлиц и ФЛП начнет возобновляться с 9 января

Минюст сообщил о возобновлении работы Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований после кибератаки.

В четверг, 9 января, возобновляется работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

По данным ведомства, было возобновлено электронное информационное взаимодействие с государственными органами – Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами.

Заработает ряд онлайн услуг с помощью Дии. На портале ЕГР возобновят функции:

бесплатный поиск информации в реестре

формирование подъемников

получение результатов административных услуг по коду доступа

доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.

"Наша команда продолжает работать над восстановлением других реестров. Знаем, как вам важно удобство доступа к государственным услугам и их бесперебойная работа. Поэтому специалисты Национальных информационных систем вместе с Киберполицией, Кибердепартаментом СБУ и Госспецсвязью делают все возможное, чтобы не только возобновить работу реестров, но и усилить их защиту", - сообщили в Минюсте.

Как ранее сообщали в Минюсте, возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

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