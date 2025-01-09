США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, он последний от администрации Байдена

Пакет военной помощи включает, в частности, снаряды, ракеты в ПВО и класс «воздух-земля».

Фото: EPA/UPG

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 млн. долларов. Об этом он сообщил во время заседания в формате «Рамштайн» в Германии

Для Остина это последнее заседание «Рамштайна», также это последний пакет от администрации Джо Байдена.

Пакет включает, в частности, снаряды, ракеты в ПВО и класс «воздух-земля».

Ранее Владимир Зеленский выступил на заседании «Рамштайн».

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