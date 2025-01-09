В Электронном суде появились новые возможности для обмена процессуальными документами

Новый программный интерфейс позволяет отправлять процессуальные документы из автоматизированной системы документооборота суда пользователям кабинета «Электронного суда», которые не являются участниками дела.

Государственное предприятие "Информационные судебные системы" сообщает, что реализован новый функционал Электронного суда, совершенствующий управление электронными судебными делами и обмен документами.

Новый программный интерфейс позволяет отправлять процессуальные документы из автоматизированной системы документооборота (АСДС) пользователям кабинета «Электронного суда», которые не являются участниками дела, и получать в АСДС документы от таких пользователей. Для использования описанным функционалом лицо должно иметь учетную запись в Электронном кабинете.

Как стало известно, вопрос о создании такого функционала обсуждался в прошлом году во время совещания работников Аппарата Верховного Суда с участием представителей ГСА Украины и ГП «Информационные судебные системы» о работе Электронного суда, Электронного кабинета судьи, внедрении ЕСИКС и т.д.

Для реализации предложений суда были привлечены представители секретариатов кассационных судов в составе Верховного Суда и управления обеспечения работы Большой Палаты ВС.

Новый функционал позволяет судам общаться с пользователями Электронного суда, обмениваться как процессуальными документами, так и материалами судебных дел в электронной форме, даже если они не являются участниками этого дела.

"Это важно в случае необходимости осуществлять выполнение отдельных процессуальных действий (допрос свидетелей, сбор доказательств и т.п.), при передаче материалов в рамках апелляционного или кассационного производства, в процессе другого предусмотренного законодательством взаимодействия судов. Одним из примеров такого взаимодействия является обмен информацией с учреждениями временного содержания" и исполнение наказаний.

Суд может проинформировать их о необходимости присутствия задержанного на том или ином заседании за считанные минуты непосредственно через АСДС. При этом будет обеспечена гарантированная доставка с подтверждением о доставке", - отметили в ГП "Информационные судебные системы".

Также отмечается, что преимуществом электронного обмена между судами и участниками электронного кабинета есть оперативность, экономия ресурсов, безопасность и гарантированность доставки.

Кроме того, все операции фиксируются в системе, обеспечивающей контроль и возможность отслеживания движения документов и действий с ними.

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