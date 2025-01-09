В Электронном суде появились новые возможности для обмена процессуальными документами

Государственное предприятие "Информационные судебные системы" сообщает, что реализован новый функционал Электронного суда, совершенствующий управление электронными судебными делами и обмен документами.
Новый программный интерфейс позволяет отправлять процессуальные документы из автоматизированной системы документооборота (АСДС) пользователям кабинета «Электронного суда», которые не являются участниками дела, и получать в АСДС документы от таких пользователей. Для использования описанным функционалом лицо должно иметь учетную запись в Электронном кабинете.
Как стало известно, вопрос о создании такого функционала обсуждался в прошлом году во время совещания работников Аппарата Верховного Суда с участием представителей ГСА Украины и ГП «Информационные судебные системы» о работе Электронного суда, Электронного кабинета судьи, внедрении ЕСИКС и т.д.
Для реализации предложений суда были привлечены представители секретариатов кассационных судов в составе Верховного Суда и управления обеспечения работы Большой Палаты ВС.
Новый функционал позволяет судам общаться с пользователями Электронного суда, обмениваться как процессуальными документами, так и материалами судебных дел в электронной форме, даже если они не являются участниками этого дела.
"Это важно в случае необходимости осуществлять выполнение отдельных процессуальных действий (допрос свидетелей, сбор доказательств и т.п.), при передаче материалов в рамках апелляционного или кассационного производства, в процессе другого предусмотренного законодательством взаимодействия судов. Одним из примеров такого взаимодействия является обмен информацией с учреждениями временного содержания" и исполнение наказаний.
Суд может проинформировать их о необходимости присутствия задержанного на том или ином заседании за считанные минуты непосредственно через АСДС. При этом будет обеспечена гарантированная доставка с подтверждением о доставке", - отметили в ГП "Информационные судебные системы".
Также отмечается, что преимуществом электронного обмена между судами и участниками электронного кабинета есть оперативность, экономия ресурсов, безопасность и гарантированность доставки.
Кроме того, все операции фиксируются в системе, обеспечивающей контроль и возможность отслеживания движения документов и действий с ними.
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