У Електронному суді з’явилися нові можливості для обміну процесуальними документами

Новий програмний інтерфейс дає змогу відправляти процесуальні документи з автоматизованої системи документообігу суду користувачам кабінету «Електронного суду», які не є учасниками справи.

Державне підприємство "Інформаційні судові системи" повідомляє, що реалізовано новий функціонал Електронного суду, який удосконалює управління електронними судовими справами та обмін документами.

Новий програмний інтерфейс дає змогу відправляти процесуальні документи з автоматизованої системи документообігу суду (АСДС) користувачам кабінету «Електронного суду», які не є учасниками справи, та отримувати до АСДС документи від таких користувачів. Для користування описаним функціоналом особа повинна мати обліковий запис в Електронному кабінеті.

Як стало відомо, питання про створення такого функціоналу обговорювалося минулого року під час наради працівників Апарату Верховного Суду за участю представників ДСА України та ДП «Інформаційні судові системи» щодо роботи Електронного суду, Електронного кабінету судді, впровадження ЄСІКС та ін.

Для реалізації пропозицій суду було залучено представників секретаріатів касаційних судів у складі Верховного Суду та управління забезпечення роботи Великої Палати ВС.

Новий функціонал дає змогу судам спілкуватись з користувачами Електронного суду, обмінюватися як процесуальними документами, так і матеріалами судових справ в електронній формі, навіть якщо вони не є учасниками по цій справі.

"Це важливо у разі необхідності здійснювати виконання окремих процесуальних дій (допит свідків, збір доказів тощо), при передачі матеріалів у межах апеляційного або касаційного провадження, у процесі іншої передбаченої законодавством взаємодії судів. Одним з прикладів такої взаємодії є обмін інформацією з установами тимчасового утримання і виконання покарань.

Суд може проінформувати їх про необхдність присутності затриманого на тому чи іншому засіданні за лічені хвилини безпосередньо через АСДС. При цьому буде забезпечено гарантовану доставку з підтвердженням про доставку", — зазначили у ДП "Інформаційні судові системи".

Також наголошується, що перевагою електронного обміну між судами і учасниками електронного кабінету є оперативність, економія ресурсів, безпека і гарантованість доставки.

Крім того, усі операції фіксуються в системі, що забезпечує контроль і можливість відстеження руху документів та дій з ними.

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