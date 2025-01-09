Практика судів
  1. Суд інфо

У Електронному суді з’явилися нові можливості для обміну процесуальними документами

13:31, 9 січня 2025
Новий програмний інтерфейс дає змогу відправляти процесуальні документи з автоматизованої системи документообігу суду користувачам кабінету «Електронного суду», які не є учасниками справи.
У Електронному суді з’явилися нові можливості для обміну процесуальними документами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне підприємство "Інформаційні судові системи" повідомляє, що реалізовано новий функціонал Електронного суду, який удосконалює управління електронними судовими справами та обмін документами.

Новий програмний інтерфейс дає змогу відправляти процесуальні документи з автоматизованої системи документообігу суду (АСДС) користувачам кабінету «Електронного суду», які не є учасниками справи, та отримувати до АСДС документи від таких користувачів. Для користування описаним функціоналом особа повинна мати обліковий запис в Електронному кабінеті.

Як стало відомо, питання про створення такого функціоналу обговорювалося минулого року під час наради працівників Апарату Верховного Суду за участю представників ДСА України та ДП «Інформаційні судові системи» щодо роботи Електронного суду, Електронного кабінету судді, впровадження ЄСІКС та ін.

Для реалізації пропозицій суду було залучено представників секретаріатів касаційних судів у складі Верховного Суду та управління забезпечення роботи Великої Палати ВС.

Новий функціонал дає змогу судам спілкуватись з користувачами Електронного суду, обмінюватися як процесуальними документами, так і матеріалами судових справ в електронній формі, навіть якщо вони не є учасниками по цій справі.

"Це важливо у разі необхідності здійснювати виконання окремих процесуальних дій (допит свідків, збір доказів тощо), при передачі матеріалів у межах апеляційного або касаційного провадження, у процесі іншої передбаченої законодавством взаємодії судів. Одним з прикладів такої взаємодії є обмін інформацією з установами тимчасового утримання і виконання покарань.

Суд може проінформувати їх про необхдність присутності затриманого на тому чи іншому засіданні за лічені хвилини безпосередньо через АСДС. При цьому буде забезпечено гарантовану доставку з підтвердженням про доставку", — зазначили у ДП "Інформаційні судові системи".

Також наголошується, що перевагою електронного обміну між судами і учасниками електронного кабінету є оперативність, економія ресурсів, безпека і гарантованість доставки.

Крім того, усі операції фіксуються в системі, що забезпечує контроль і можливість відстеження руху документів та дій з ними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Електронний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
17-річні призовники за кордоном тепер зможуть дистанційно стати на військовий облік — Рада прийняла закон

При досягненні 17 років призовники з 1 січня по 31 липня зможуть стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК — прийнято закон.

У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями — Рада підтримала законопроект

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

Звинувачення у цькуванні та шпигунські пристрасті в стінах ВККС – Рада правосуддя розпочала розгляд дисциплінарної справи заступника голови ВККС

Керівництво ВККС звинувачує співробітників секретаріату Комісії у несанкціонованих записах службових нарад, а також підозрює їх у небажанні ефективно працювати.

Дезертирам та особам, які вчинили СЗЧ, дозволили повернутися до 1 березня, щоб не втратити виплати — Рада продовжила строк

Раніше був встановений строк до 1 січня, щоб дезертири могли повернутися і зберегти грошове забезпечення, але парламент вирішив його продовжити.

Верховна Рада схвалила законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані

Як вказують депутати, протягом 2024 року близько 6 млн громадян не уточнили свої військово-облікові дані, тож, знижка для сплати штрафу 50% може простимулювати їх виконати свій обов’язок.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду