США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, він останній від адміністрації Байдена

Пакет військової допомоги включає, зокрема, снаряди, ракети до ППО та класу «повітря-земля».

Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 млн доларів. Про це він повідомив під час засідання у форматі «Рамштайн» у Німеччині.

Для Остіна це останнє засідання «Рамштайну», також це останній пакет від адміністрації Джо Байдена.

Пакет включає, зокрема, снаряди, ракети до ППО та класу «повітря-земля».

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський виступив на засіданні «Рамштайн».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.