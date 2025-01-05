В Резерв+ частично восстановили услугу отсрочки

В мобильном приложении «Резерв+» снова доступна услуга отсрочки для многодетных родителей. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
«В Резерв+ восстановлена услуга отсрочки для многодетных родителей», - отметила она.
Эта функция была временно недоступной из-за атаки на государственные реестры. Другие услуги приложения также постепенно восстанавливаются.
Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что сервисы Министерства обороны работают без сбоев. В то же время из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерства юстиции после кибератаки приостановлено получение отсрочок в приложении «Резерв+».
Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости.
Ранее министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.
Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.
Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.
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