В Резерв+ частично восстановили услугу отсрочки

В приложении «Резерв+» снова доступна отсрочка для многодетных родителей.

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В мобильном приложении «Резерв+» снова доступна услуга отсрочки для многодетных родителей. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

«В Резерв+ восстановлена услуга отсрочки для многодетных родителей», - отметила она.

Эта функция была временно недоступной из-за атаки на государственные реестры. Другие услуги приложения также постепенно восстанавливаются.

Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что сервисы Министерства обороны работают без сбоев. В то же время из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерства юстиции после кибератаки приостановлено получение отсрочок в приложении «Резерв+».

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости.

Ранее министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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