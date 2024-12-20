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Отримання відстрочок у Резерв+ призупинено, – Катерина Черногоренко

13:52, 20 грудня 2024
Отримання відстрочок у додатку Резерв+ вирішили призупинити через відновлювальні роботи в державних реєстрах.
Отримання відстрочок у Резерв+ призупинено, – Катерина Черногоренко
Фото: armyinform.com.ua
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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що сервіси Міністерства оборони працюють без збоїв. Водночас через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції після кібератаки призупинене отримання відстрочок у додатку «Резерв+». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Посадовиця зазначила, що електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними.

«Але зараз маємо велику кількість запитів у черзі, тому очікування документу в Резерв+ може тривати трохи більше, ніж зазвичай.

Єдине тимчасове обмеження – через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерство юстиції України ми були змушені призупинити отримання відстрочок у Резерв+»,  - сказала вона.

Також Черногоренко додала, що всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+.

«Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу», - заявила посадовиця.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО заявляв, що Резерв+ та Реєстр військовозобов'язаних Оберіг працюють в штатному режимі.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

Раніше ми писали, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

Також стало відомо, чи працюють відділи ДРАЦС після атаки на держреєстри.

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Міноборони відстрочка Резерв+

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