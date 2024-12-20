Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Всі дані державних реєстрів збережені, відновлення їх роботи – лише питання часу – Ольга Стефанішина

10:53, 20 грудня 2024
Міністр юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.
Всі дані державних реєстрів збережені, відновлення їх роботи – лише питання часу – Ольга Стефанішина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дані з державних реєстрів, зокрема, актів цивільного стану та реєстру нерухомості не втрачені. Про це повідомила віцепремʼєр з питань євроінтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина під час брифінгу 20 грудня щодо безпрецедентної кібератаки на державні реєстри.

На зараз діяльність всіх реєстрів припинена, тому там не відбуваються жодні реєстраційні дії.

Поки що всі дії стосовно реєстрації актів цивільного стану будуть відбуватися в паперовому вигляді. За її словами, всі нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, будуть надалі здійснюватися державними і приватними нотаріусами. 

Також Ольга Стефанішина заявила, що 20 грудня винесе на розгляд уряду проект щодо зупинення строків до відновлення роботи реєстрів.

Стефанішина порадила телефонувати наразі до гарячої лінії безоплатної правової допомоги стосовно питань роботи реєстрів.

СБУ відкрила відповідне кримінальне провадження, у тому числі, за статтею 438 КК (порушення законів та звичаїв війни). За словами представника СБУ, за кібератакою стоять російські спецслужби, але розкривати всі деталі зараз не можна. На думку Служби, це була ретельно підготовлена атака.

Як зазначив представник СБУ, наразі спростовувати те, що відбувся витік даних, не можна, адже ще проводяться відповідні дослідження та експертизи. В свою чергу, Ольга Стефанішина зазначила, що витоку даних з реєстрів не відбулося.

В першу чергу, будуть відновлюватися спадкові реєстри, реєстр нерухомості та реєстр підприємців (ЄДР).

За словами Стефанішиної, іншим інформаційним ресурсам, зокрема додатку Резерв+, загрози немає.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри за весь час — зокрема відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів. Йдеться також про Державний реєстр актів цивільного стану громадян і Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України Віктор Дубовик зазначив, що на даний момент немає підстав для паніки щодо ситуації з державними реєстрами. 

Додамо, Головний сервісний центр МВС повідомив, що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів Сервісні центри МВС призупинили надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міністерство юстиції України Стефанішина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всі дані державних реєстрів збережені, відновлення їх роботи – лише питання часу – Ольга Стефанішина

Міністр юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Підстави для паніки стосовно атаки на реєстри відсутні, але необхідні засоби парламентського контролю – Віктор Дубовик

Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Верховна Рада ухвалила закон про розкриття банківської таємниці для встановлення опіки над майном зниклих безвісти

Кабмін повинен буде забезпечити доступ нотаріусів до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зокрема надати їм можливості пошуку відомостей, внесення інформації про видачу свідоцтва про призначення опікуна над майном безвісно відсутніх чи зниклих безвісти.

Скасування інституту нарадчої кімнати – які зміни парламент вніс до ЦПК, ГПК та КАСУ

Крім скасування нарадчих кімнат, до ЦПК, ГПК та КАСУ внесена низка інших важливих змін.

В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов

Міноборони вже проводить перевірку щодо інциденту у Вишгороді.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду