Всі дані державних реєстрів збережені, відновлення їх роботи – лише питання часу – Ольга Стефанішина

Міністр юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Дані з державних реєстрів, зокрема, актів цивільного стану та реєстру нерухомості не втрачені. Про це повідомила віцепремʼєр з питань євроінтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина під час брифінгу 20 грудня щодо безпрецедентної кібератаки на державні реєстри.

На зараз діяльність всіх реєстрів припинена, тому там не відбуваються жодні реєстраційні дії.

Поки що всі дії стосовно реєстрації актів цивільного стану будуть відбуватися в паперовому вигляді. За її словами, всі нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, будуть надалі здійснюватися державними і приватними нотаріусами.

Також Ольга Стефанішина заявила, що 20 грудня винесе на розгляд уряду проект щодо зупинення строків до відновлення роботи реєстрів.

Стефанішина порадила телефонувати наразі до гарячої лінії безоплатної правової допомоги стосовно питань роботи реєстрів.

СБУ відкрила відповідне кримінальне провадження, у тому числі, за статтею 438 КК (порушення законів та звичаїв війни). За словами представника СБУ, за кібератакою стоять російські спецслужби, але розкривати всі деталі зараз не можна. На думку Служби, це була ретельно підготовлена атака.

Як зазначив представник СБУ, наразі спростовувати те, що відбувся витік даних, не можна, адже ще проводяться відповідні дослідження та експертизи. В свою чергу, Ольга Стефанішина зазначила, що витоку даних з реєстрів не відбулося.

В першу чергу, будуть відновлюватися спадкові реєстри, реєстр нерухомості та реєстр підприємців (ЄДР).

За словами Стефанішиної, іншим інформаційним ресурсам, зокрема додатку Резерв+, загрози немає.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри за весь час — зокрема відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів. Йдеться також про Державний реєстр актів цивільного стану громадян і Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України Віктор Дубовик зазначив, що на даний момент немає підстав для паніки щодо ситуації з державними реєстрами.

Додамо, Головний сервісний центр МВС повідомив, що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів Сервісні центри МВС призупинили надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.