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У Дії запустять «еАкциз» для перевірки легальності тютюну та алкоголю

12:34, 20 грудня 2024
Мінцифри готує «еАкциз» – бета-тестування заплановано на весну 2025 року.
У Дії запустять «еАкциз» для перевірки легальності тютюну та алкоголю
Фото: Магнат-Трейд
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Міністерство цифрової трансформації України працює над запуском «еАкцизу» – електронної системи обігу алкоголю та тютюну. За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, бета-тестування сервісу розпочнеться навесні 2025 року.

«Коли впровадимо сервіс, товари можна буде відстежити протягом усього шляху – від виробника до кінцевого споживача. А кожен українець зможе перевірити легальність товару за кілька кліків через «Дію», – пояснив Федоров.

За його словами, бізнес зможе отримувати акцизні марки безпосередньо онлайн, уникнувши бюрократичних процедур та візитів до податкових органів.

Частка нелегального тютюну в Україні, за даними дослідження, становить 16,1% на рік, що спричинило втрати державного бюджету у 21,9 млрд грн у 2024 році.

«У нелегальних товарів немає акцизної марки й за них не сплачують податки, через це мільярди щорічно проходять повз бюджет, а люди купують неякісну продукцію невідомого походження» – зазначив міністр.

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Дія Міністерство цифрової трансформації

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