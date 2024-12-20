Херсонський міський суд Херсонської області повідомив, що 20 грудня працює дистанційно

Інформація щодо перенесення засідань буде повідомлена всім учасникам судового процесу.

У п’ятницю, 20 грудня, Херсонський міський суд Херсонської області працюватиме дистанційно. Про це йдеться у пресслужбі суду.

«Повідомляємо громадян, що подача заяв, клопотань, звернень та інших процесуальних документів, а також з'ясування інформації про стан розгляду справ відбуватиметься за допомогою електронних засобів зв'язку (електронна пошта, підсистема «Електронний суд», веб-портал «Судова влада» тощо). Крім того, з 08:00 до 17:00 год. можлива подача заяв, клопотань в приміщенні суду в скриньку та на офіційній сторінці суду веб-порталу «Судова влада», - заявили у суді.

Також там зазначають, що буде забезпечено розгляд судових справ, які є невідкладними або пов’язані з триманням особи під вартою у звичайному режимі.

Інформація щодо перенесення інших засідань буде повідомлена всім учасникам судового процесу.

Як відомо, 20 грудня Херсон зазнав масованого російського артилерійського обстрілу. Наразі відомо про двох загиблих і 10 поранених, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, у районах міста зникло світло, не працює міський електротранспорт та світлофори.

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