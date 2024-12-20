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Яке грошове забезпечення отримують поранені військовослужбовці

21:49, 20 грудня 2024
Військовим, які лікуються після контузії, травми або каліцтва, пов’язаних із захистом Батьківщини, гарантовано грошове забезпечення.
Яке грошове забезпечення отримують поранені військовослужбовці
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Військовослужбовцям ЗСУ, які лікуються після поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини, гарантовано грошове забезпечення. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Військові, які перебувають на стаціонарному лікуванні, отримують щомісячне грошове забезпечення за останніми займаними посадами, тобто не менше 20 100 грн на місяць, та додаткову винагороду в розмірі 100 000 грн. Виплати здійснюються за весь час перебування в лікарні та у відпустці для лікування внаслідок поранення, але не більше 12 місяців поспіль.

Також виплачуються у розмірі місячного грошового забезпечення:

  • грошова допомога на оздоровлення на відповідний рік;
  • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям, які отримали поранення, пов’язане із захистом Батьківщини.

Якщо військовий безперервно перебуває на лікуванні понад чотири місяці (але не більше 12), грошове забезпечення виплачується на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про продовження тривалого лікування.

Датами початку та закінчення строку лікування слід вважати:

  • направленим на лікування за кордон:

до 5 жовтня 2023 року  - з 5 жовтня 2023 року;

після 5 жовтня 2023 року - день початку та закінчення лікування, що зазначені у виписних епікризах іноземних закладів охорони здоров'я (інших документах, що підтверджують періоди лікування в цих закладах), зокрема відмітки прикордонних служб про перетин державного кордону;

  • направленим на лікування в межах України:

до 4 травня 2024 року – з 4 травня 2024 року;

після 4 травня 2024 року - день початку та закінчення лікування, що зазначені у виписних епікризах закладів охорони здоров'я.

Виплата грошового забезпечення після чотирьох місяців (але не більше ніж за 12 місяців поспіль) безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні в закладах охорони здоров'я здійснюється на підставі наказів командира військової частини, підготовлених підрозділом, що відповідає за ведення обліку особового складу.

Також пораненим військовослужбовцям, які визнані ВЛК обмежено придатними до військової служби або непридатними з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою в повному обсязі (далі – двомісячний період).

Після перебування в розпорядженні понад два місяці та до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).

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