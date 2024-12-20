Какое денежное довольствие получают раненые военнослужащие

Военным, которые лечатся после контузии, травмы или увечья, связанных с защитой Родины, гарантировано денежное довольствие.

Военнослужащим ВСУ, которые лечатся после ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, гарантировано денежное довольствие. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Военные, которые находятся на стационарном лечении, получают ежемесячное денежное довольствие по последним занимаемым должностям, то есть не менее 20 100 грн в месяц, и дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн. Выплаты производятся за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения в результате ранения, но не более 12 месяцев подряд.

Также выплачиваются в размере месячного денежного довольствия:

денежное пособие на оздоровление на соответствующий год;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим, получившим ранение, связано с защитой Родины.

Если военный непрерывно находится на лечении более четырех месяцев (но не более 12), денежное довольствие выплачивается на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о продолжении длительного лечения.

Датами начала и окончания срока лечения следует считать:

направленным на лечение за границу:

до 5 октября 2023 года – с 5 октября 2023 года;

после 5 октября 2023 - день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах иностранных учреждений здравоохранения (других документах, подтверждающих периоды лечения в этих учреждениях), в частности отметки пограничных служб о пересечении государственной границы;

направленным на лечение в пределах Украины:

до 4 мая 2024 – с 4 мая 2024;

после 4 мая 2024 - день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах учреждений здравоохранения.

Выплата денежного довольствия после четырех месяцев (но не более чем за 12 месяцев подряд) непрерывного пребывания военнослужащих на лечении в учреждениях здравоохранения осуществляется на основании приказов командира воинской части, подготовленных подразделением, отвечающим за ведение учета личного состава.

Также раненым военнослужащим, которые признаны ВЛК ограниченно пригодными к военной службе или непригодными с пересмотром через 6-12 месяцев и зачисленные в распоряжение соответствующих командиров, в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение (без учета времени пребывания в отпуске и лечении) выплачивается денежное обеспечение (без учета дополнительного вознаграждения) по последней занимаемой должности в полном объеме (далее – двухмесячный период).

После пребывания в распоряжении свыше двух месяцев и до дня окончания пребывания в распоряжении таким военнослужащим ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен (в расчете на месяц пропорционально времени пребывания в распоряжении).

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