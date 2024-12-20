ВСУ успешно протестировали дроны с оптоволоконной связью, устойчивые к воздействию РЭБ

BLACK WIDOW WEB 10 способен работать в условиях активной РЭБ.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Вооруженные силы Украины успешно завершили испытания линейки беспилотников с оптоволоконной связью, способных работать даже в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Одной из разработок стал дрон-камикадзе проекта BLACK WIDOW WEB 10, который:

преодолевает расстояния более 5 километров без потери управления;

имеет защищенное управление от воздействия РЭБ;

может доставлять до 2 килограммов полезного груза.

Эта технология соответствует стандартам НАТО, и разработчики уже приближаются к получению кодов Альянса для серии БПЛА.

Начальник управления инновационной деятельности ВСУ, полковник Виталий Добрянский, отметил, что разработка стала прорывом в противодействии средствам РЭБ:

«Это не просто новый образец вооружения - это окно возможностей для дальнейших исследований и разработок в области оптоволоконной связи», - говорится в сообщении.

Роботизация и использование FPV-дронов с оптоволоконной связью значительно повышают эффективность боевых операций. В Генштабе отметили, что эти разработки открывают перспективы для модернизации оборонных технологий Украины и их дальнейшего интегрирования в стандарты НАТО.

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