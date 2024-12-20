ЗСУ успішно протестували дрони з оптоволоконним зв’язком, стійкі до впливу РЕБ

BLACK WIDOW WEB 10 здатен працювати в умовах активного РЕБ.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Збройні сили України успішно завершили випробування лінійки безпілотників із оптоволоконним зв’язком, здатних працювати навіть в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з розробок став дрон-камікадзе проєкту BLACK WIDOW WEB 10, який:

долає відстані понад 5 кілометрів без втрати керування;

має захищене управління від впливу РЕБ;

може доставляти до 2 кілограмів корисного вантажу.

Ця технологія відповідає стандартам НАТО, і розробники вже наближаються до отримання кодів Альянсу для серії БПЛА.

Начальник управління інноваційної діяльності ЗСУ, полковник Віталій Добрянський, зазначив, що розробка стала проривом у протидії засобам РЕБ:

«Це не просто новий зразок озброєння – це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку», – йдеться в повідомленні.

Роботизація та використання FPV-дронів із оптоволоконним зв’язком значно підвищують ефективність бойових операцій. У Генштабі наголосили, що ці розробки відкривають перспективи для модернізації оборонних технологій України та їх подальшого інтегрування у стандарти НАТО.

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