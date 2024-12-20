ЗСУ успішно протестували дрони з оптоволоконним зв’язком, стійкі до впливу РЕБ

Збройні сили України успішно завершили випробування лінійки безпілотників із оптоволоконним зв’язком, здатних працювати навіть в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Однією з розробок став дрон-камікадзе проєкту BLACK WIDOW WEB 10, який:
Ця технологія відповідає стандартам НАТО, і розробники вже наближаються до отримання кодів Альянсу для серії БПЛА.
Начальник управління інноваційної діяльності ЗСУ, полковник Віталій Добрянський, зазначив, що розробка стала проривом у протидії засобам РЕБ:
«Це не просто новий зразок озброєння – це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку», – йдеться в повідомленні.
Роботизація та використання FPV-дронів із оптоволоконним зв’язком значно підвищують ефективність бойових операцій. У Генштабі наголосили, що ці розробки відкривають перспективи для модернізації оборонних технологій України та їх подальшого інтегрування у стандарти НАТО.
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