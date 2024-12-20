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Основания для паники относительно атаки на реестры отсутствуют, но необходимы средства парламентского контроля – Виктор Дубовик

10:33, 20 декабря 2024
Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.
Основания для паники относительно атаки на реестры отсутствуют, но необходимы средства парламентского контроля – Виктор Дубовик
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной кибератаке на государственные реестры за все время — в частности, восстановление Реестра недвижимости будет продолжаться до 2 недель. Речь идет также о Государственном реестре актов гражданского состояния граждан и Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей.

На данный момент нет оснований для паники по ситуации с государственными реестрами. Вместе с тем необходимо применить парламентские средства контроля за ситуацией. Об этом сказал в своем сообщении Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Виктор Дубовик.

«О государственных реестрах.

Как человек, посвятивший много времени работе по сохранению достоверности сведений государственных реестров, не могу оставить без внимания то событие, которое произошло вчера и сначала было названо «масштабным сбоем», а затем «внешней кибератакой».

Так, регистрационное и нотариальное сообщества находятся в состоянии шока и нуждаются в мгновенных решениях и реакциях со стороны Министерства юстиции, ведь конец года – это всегда время наибольшей нагрузки и большого количества сделок и регистрационных действий.

Однако на сегодняшний день не все даже понимают масштабность тектонических движений, которые возможны после подобных экстраординарных событий.

И так, что же действительно могло произойти и действительно ли это внешняя кибератака. Попробуем разобраться.

Вчера поздно вечером в телеграмм-канале одной хакерской группировки, связанной со страной-агрессором, появилась информация об «огромном количестве данных» из государственных реестров Украины, в которые было получено в результате внешнего вмешательства.

Этому предшествовало уже несколько часов отсутствия доступа к государственным реестрам, находящимся в ведении Министерства юстиции.

Какие первые выводы можно сделать?

Сейчас абсолютно отсутствуют поводы для паники. Это уже не первая атака на государственные регистры с 24.02.2022. Действующая команда Национальных информационных систем, которая должна получить все полномочия и кредит доверия, способна преодолевать и более сложные задачи и вызовы, а Министерство цифровой трансформации Украины уверен, что обеспечит необходимую поддержку.

Надо разобраться действительно имела место сама атака, а не случайный сбой.

Эта ситуация придаст аргументы сторонникам комбинированных вариантов хранения информации в электронных реестрах и на бумажных носителях.

Добавятся также мощные аргументы противникам открытых данных из-за возможного несанкционированного доступа к реестрам не через верифицированных пользователей (нотариусов, регистраторов), а через внешний свободный доступ.

Также значительно усилится позиция сторонников ограничения доступа к государственным реестрам во время действия военного положения.

Ужесточаются позиции сторонников увеличения ответственности за несанкционированные доступы к государственным реестрам.

Но в любом случае случившееся вчера определит будущее государственной регистрации на много лет вперед.

Самую главную роль, по моему мнению, в этом вопросе должны играть парламентские средства контроля и я уверен, что Денис Маслов, как председатель Комитета по правовой политике, Игорь Фрис, как бесспорный лидер нотариального сообщества и Галина Янченко, как представитель ВСК по защите бизнеса , возглавят эти будущие изменения и первым пунктом будет создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины с целью расследование событий, которые произошли 19 декабря 2024» - отметил Виктор Дубовик.

Напомним, Верховная Рада приняла закон 12066, согласно которому в Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки.

Автор: Наталя Мамченко

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минюст Единый государственный реестр юридических лиц

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