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В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки – Рада приняла закон

15:00, 18 декабря 2024
В новом Реестре будут также данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки, а создавать его будут за счет иностранных доноров.
В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки – Рада приняла закон
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Данные о военнослужащих, включая чиновников СБУ и разведки, соберут в едином Реестре военнослужащих. В нем будут, в том числе, данные о членах их семьи. Соответствующий законопроект 12066 Верховная Рада 18 декабря приняла в целом как закон. Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», кроме этого новый закон также позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров граждан о годности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

Так, Закон «О воинской обязанности и военной службе» дополнен новой статьей 25-1, которая предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих, предназначенного для обеспечения сбора, хранения, обработки данных о военнослужащих.

При этом также в Реестр будут внесены данные о должностных лицах СБУ и разведках.

«Сбор и хранение, накопление, актуализация, учет, обработка, защита, обезличивание и гарантирование уникальности записей в Реестре военнослужащих в отношении лиц, занимающих (занимавших) должности в Службе безопасности Украины, разведывательных органах Украины, осуществляются в порядке и исключающим возможность раскрытие информации о принадлежности указанных лиц к таким органам» - отмечено в законопроекте.

Профинансируют создание Реестра иностранные доноры.

Закон предусматривает, что создание Реестра военнослужащих осуществляется за счет средств международной технической и/или возвратной или безвозвратной финансовой помощи международных организаций и других источников, не запрещенных законодательством.

Срок хранения данных в Реестре военнослужащих составляет 75 лет со дня смерти военнослужащего. Порядок ведения Единого государственного реестра военнослужащих определяется Кабмином.

Целью создания Реестра военнослужащих есть:

  • создание единой базы данных о военнослужащих;
  • автоматическое присвоение единственного уникального электронного идентификатора для однозначной идентификации военнослужащего и использования в информационно-коммуникационных системах, в частности, на Государственном вебпортале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны (Армия+), а также для предоставления публичных (электронных публичных) услуг военнослужащим и членам их семей.

Держателем Реестра военнослужащих Министерство обороны. Полномочия администратора Реестра осуществляет держатель Реестра.

В набор реестровых данных включается такая информация о военнослужащем:

  • оцифрованный образ лица;
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика или серия и номер;
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
  • семейное положение и сведения о членах семьи;
  • сведения об изданных военно-учетных документах (при наличии);
  • статус военнослужащего
  • уникальный электронный идентификатор.

Реестр военнослужащих содержит также служебные сведения, в том числе сведения, на основании которых сведения о военнослужащем включены в Реестр военнослужащих, а также об органах ведения Реестра или субъектов информационного взаимодействия, которыми внесены такие сведения.

Содержание и объем информации, указанной в настоящей части, определяются в Порядке ведения Единого государственного реестра военнослужащих.

Для создания и ведения Реестра военнослужащих информация получается путем электронного информационного взаимодействия с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими информационно-коммуникационными системами, владельцем которых Министерство обороны, МВД, СБУ, Государственная служба специальной связи и защиты информации, центральные органы исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями, разведывательные органы Украина, правоохранительные органы специального назначения.

Органами ведения Реестра военнослужащих, которые уполномочены создавать регистровую информацию, являются: структурные подразделения Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины, а также подчиненные им органы военного управления, воинские части, высшие военные учебные заведения, высшие учебные заведения, учреждения, организации; структурные подразделения СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации, центральных органов исполнительной власти, которые согласно закону осуществляют руководство военными формированиями; структурные подразделения разведывательных органов Украины и подчиненные им воинские части, структурные подразделения правоохранительных органов специального назначения, осуществляющие ведение учета личного состава.

Данные о военнослужащем могут передаваться в порядке электронного информационного взаимодействия к информационно-коммуникационным системам и реестрам, держателем (распорядителем, администратором) которых Министерство обороны Украины. Другим держателям (распорядителям, администраторам) информационно-коммуникационных систем, реестров (в том числе публичных реестров) передается исключительно уникальный электронный идентификатор и статус военнослужащего».

Электронное информационное взаимодействие Реестра военнослужащих с информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными реестрами), предусмотренное настоящим Законом, осуществляется с использованием средств системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов в соответствии с законодательством.

При технической необходимости передача данных может осуществляться с использованием других информационно-коммуникационных систем с соблюдением требований законодательства в сфере защиты информации.

Реестр военнослужащих в порядке электронного информационного взаимодействия осуществляет обмен информацией с Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния граждан, Государственным реестром физических лиц - налогоплательщиков, Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон военные Оберег

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В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки – Рада приняла закон

В новом Реестре будут также данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки, а создавать его будут за счет иностранных доноров.

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