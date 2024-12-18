Данные медосмотров на пригодность будут автоматически попадать в Реестр военнообязанных – Рада примет в целом законопроект о цифровой ВЛК

Комитет по нацбезопасности завершил работу над законопроектом об автоматической передаче данных медосмотров о пригодности в Реестр военнообязанных – Рада примет его в целом.

Фото: obllik.ck.ua

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности подготовил к принятию в целом законопроект 12066 о цифровой ВЛК, который позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег». Вскоре парламент примет его как закон. Напомним, что 20 ноября этот законопроект был принят в первом чтении.

Напомним, ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко анонсировала на 2025 год введение «электронной ВЛК».

Так, по ее словам, в 2025 году обмен данными между Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ) будет происходить автоматически. Это и будет «электронной ВЛК».

Как отмечала заместитель министра, после того, как военнообязанный совершит ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении, эти данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и будут храниться в ЭСОЗ. В дальнейшем, если отсутствуют хронические заболевания и жалобы, фиксируется рекомендация по пригодности. Также в ЭСОЗ указываются антропометрические данные – рост, вес, окружность грудной клетки, данные направляются в ВЛК.

Также она сообщала, что данные о состоянии здоровья и соответственно пригодность к военной службе Минобороны будет получать из обычных гражданских медицинских учреждений. Военнообязанные просто придут к врачу по своему местонахождению, и далее данные автоматически попадут в Реестр.

Как отметила Катерина Черногоренко, реформа по созданию цифровой ВЛК разрабатывалась совместно с общественными активистами.

«Человеку достаточно будет только визита в гражданское медучреждение. Сделать это можно будет по месту нахождения. А дальше никакой беготни государственными учреждениями — за человека будут бегать данные. Весь обмен цифровыми документами будет продолжаться считанные минуты», - пояснила Черногоренко.

Первый этап, по ее словам, будет реализован в течение 3 месяцев. Результат – электронное направление на ВЛК в Резерв+ и, собственно, само заключение ВЛК в электронном виде.

Второй этап, который позволит проходить медицинское освидетельствование для формирования заключения ВЛК в любом учреждении здравоохранения. Этот этап планируется реализовать до 1 июня 2025 года. Как отметила заместитель министра, данная концепция уже согласована Кабмином.

Какие изменения внесут в законодательство для реализации цифровой ВЛК

Следовательно, в подготовленной редакции к принятию в целом предлагается абзац 11 час. 5 статьи 24-2 Основ законодательства Украины о здравоохранении изложить в новой редакции, согласно которой «при информационном взаимодействии, предусмотренном этой частью, доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к исполнению воинской обязанности для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в целях обеспечения национальной безопасности и обороны».

Впрочем, как отметили в ГЮУ ВР, «процедура внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации, в том числе и о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к исполнению воинской обязанности, непосредственно не связана «с целью обеспечения национальной безопасности и обороны».

Также соответственно в Законе «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» будет определено, что Министерство здравоохранения должно передавать в «Оберег» сведения о сведениях о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга.

Реестр «Оберег» будет получать данные путем электронного информационного взаимодействия с электронной системой здравоохранения с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Автор: Наталя Мамченко

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