Данные о годности мужчин к военной службе будут брать с гражданских медучреждений – Минобороны разработало реформу совместно с общественными активистами

Военнообязанному будет достаточно посетить гражданское медицинское учреждение по месту нахождения, и в дальнейшем данные о его годности автоматически получит электронная система.

Данные о состоянии здоровья и соответственно годности к военной службе Минобороны будет получать из обычных гражданских медицинских учреждений. Военнообязанные просто придут к врачу по своему месту нахождения, и далее данные автоматически попадут в Реестр. О соответствующих улучшениях и их согласовании Кабмином сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Как отметила она, эта реформа создания цифровой ВЛК разрабатывалась Министерством обороны, Минздрава и НСЗУ совместно с общественными активистами.

«Человеку достаточно будет только визита в гражданское медучреждение. Сделать это можно будет по месту нахождения. А дальше никакой беготни государственными учреждениями — за человека будут бегать данные. Весь обмен цифровыми документами будет продолжаться считанные минуты», - пояснила Черногоренко.

Первый этап, по ее словам, будет реализован в течение 3 месяцев. Результат – электронное направление на ВЛК в Резерв+ и, собственно, само заключение ВЛК в электронном виде.

Второй этап, который позволит проходить медицинское освидетельствование для формирования заключения ВЛК в любом учреждении здравоохранения. Этот этап планируется реализовать до 1 июня 2025 года.

Как отметила заместитель министра, данная концепция уже согласована Кабмином, а обсуждения проводились на регулярных совещаниях под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук.

Как ранее сообщалось, военнообязанный должен будет совершать ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении. Эти данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и сохраняться в ЭСОЗ.

В дальнейшем, если отсутствуют хронические заболевания и жалобы, фиксируется рекомендация о годности.

При наличии жалоб военнообязанный проходит дополнительные обследования.

Также в ЭСОЗ указываются антропометрические данные – рост, вес, окружность грудной клетки, данные направляются в ВЛК.

Как указала Катерина Черногоренко, военные врачи смогут подвергнуть сомнению рекомендации семейного врача, и самостоятельно оценят пригодность и непригодность человека, будут маршрутизировать его в армии. Все будет зафиксировано онлайн и подписано цифровой подписью.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны внесло изменения в Положение о ВЛК, согласно которым отныне признаны негодными военнообязанные и военнослужащие не исключаются из военного учета. Эти изменения вступают в противоречие со статьей 37 закона о воинской обязанности и военной службе.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 ноября приняла за основу законопроект 12066, разрешающий автоматическую передачу данных о состоянии годности мужчин к военной службе в Реестр «Оберег».

Так, доступ к медицинской информации относительно пациента во время информационного взаимодействия будет разрешен с целью получения Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, проводимых с целью определения пригодности по состоянию здоровья в военную службу для внесения в Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» с целью обеспечения национальной безопасности и обороны.

Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко ранее указывала, что в Минобороны уже подготовили проект изменений в законодательство в рамках цифровизации ВЛК, который позволит передавать сведения о состоянии здоровья военнообязанного из гражданского медицинского учреждения в системы Министерства обороны за считанные минуты.

То есть не только с ВЛК, но и от обычных частных больниц.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет – без ВЛК.

Как объясняла Черногоренко, ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

«Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Автор: Наталя Мамченко

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