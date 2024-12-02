Дані про придатність чоловіків до військової служби будуть брати з цивільних медзакладів – Міноборони розробило реформу спільно з громадськими активістами

Військовозобов’язаному буде достатньо відвідати цивільний медичний заклад за місцем перебування, і надалі дані про його придатність автоматично отримає електронна система.

Дані про стан здоров’я і, відповідно, придатність до військової служби Міноборони буде отримувати зі звичайних цивільних медичних закладів. Військовозобов’язані просто прийдуть до лікаря за своїм місцем перебування, і далі дані автоматично потраплять до Реєстру. Про відповідні покращення і їх погодження Кабміном повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як зазначила вона, ця реформа зі створення цифрової ВЛК розроблялася Міністерством оборони, МОЗ та НСЗУ спільно з громадськими активістами.

«Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування. А далі ніякої біганини державними установами — за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини» - пояснила Черногоренко.

Перший етап, за її словами, буде реалізовано протягом 3 місяців. Результат – електронне направлення на ВЛК у Резерв+ та, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді.

Другий етап, який дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому закладі охорони здоровʼя. Цей етап планують реалізувати до 1 червня 2025 року.

Як зазначила заступниця міністра, дана концепція вже погоджена Кабміном, а обговорення проводились на регулярних нарадах під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук.

Як раніше повідомлялося, військовозобов'язаний повинен буде робити щорічний скринінг у своєму медичному закладі. Ці дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЕСОЗ.

Надалі, якщо відсутні хронічні захворювання та нарікання, фіксується рекомендація до придатності.

У разі наявності скарг військовозобов'язаний проходить додаткові обстеження.

Також в ЕСОЗ зазначаються антропометричні дані – зріст, вага, окружність грудної клітини, ці дані направляються до ВЛК.

Як вказала Катерина Черногоренко, військові лікарі зможуть піддати сумніву рекомендації сімейного лікаря, та самостійно оцінять придатність та непридатність людини, будуть маршрутизувати її в армії. Все буде зафіксовано онлайн та підписано цифровим підписом.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Міноборони внесло зміни до Положення про ВЛК, за якими відтепер визнані непридатними військовозобов’язані та військовослужбовці не виключаються з військового обліку. Ці зміни входять у суперечність зі статтею 37 закону про військовий обов’язок та військову службу.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 листопада прийняла за основу законопроект 12066, який дозволяє автоматичну передачу даних про стан придатності чоловіків до військової служби до Реєстру «Оберіг».

Так, доступ до медичної інформації щодо пацієнта під час інформаційної взаємодії буде дозволено з метою отримання Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що проводяться з метою визначення придатності за станом здоров’я до військової служби для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» з метою забезпечення національної безпеки та оборони.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко раніше вказувала, що у Міноборони вже підготували проект змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров’я військовозобов’язаного з цивільного медичного закладу до систем Міністерства оборони за лічені хвилини.

Тобто, не лише з ВЛК, але й від звичайних приватних лікарень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – без ВЛК.

Як пояснювала Черногоренко, хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії.

«Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів» - зазначила заступниця міністра.

Автор: Наталя Мамченко

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