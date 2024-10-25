Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Висновки про стан здоров’я з цивільних медзакладів будуть за хвилини потрапляти до Міноборони – підготовлено цифровізацію ВЛК

08:10, 25 жовтня 2024
Медичний висновок цивільного закладу охорони здоров'я щодо військовозобов’язаного у цифровому форматі за кілька хвилин потрапить до системи Міноборони – Катерина Черногоренко пояснила суть цифровізації ВЛК.
Висновки про стан здоров’я з цивільних медзакладів будуть за хвилини потрапляти до Міноборони – підготовлено цифровізацію ВЛК
Джерело фото: europeanlung.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міноборони вже підготували проект змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров’я військовозобов’язаного з цивільного медичного закладу до систем Міністерства оборони за лічені хвилини. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Ми хотіли б надати можливість і військовозобов'язаним, і військовослужбовцям, фактично всім користувачам системи військово-лікарської комісії, отримати медичний висновок у будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я.

Цей медичний висновок буде надіслано в цифровому форматі за кілька хвилин, іноді кілька секунд, у систему Міністерства оборони, і далі військово-лікарська комісія за своєю ініціативою матиме змогу ознайомитися з цим медичним набором даних і ухвалити своє адміністративне рішення», - пояснила заступниця міністра.

Таким чином, розповіла Черногоренко, «ми поділяємо медичний висновок на дві частини: на медичну, де може будь-який лікар, фахівець зробити цей висновок; і на адміністративну частину, яка перебуває саме в площині Міністерства оборони».

За її словами, реалізувати цю пропозицію технічно зможуть досить швидко.

Слід нагадати, як раніше писала «Судово-юридична газета», до статті 24-3 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я», яка передбачає, що під час інформаційної взаємодії доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, буде додано спеціальне виключення.

Воно буде полягати у тому, що доступ до медичної інформації щодо пацієнта буде дозволено з метою «отримання інформації Міністерством оборони України про результати медичних оглядів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони».

Таким чином електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) почне автоматично «ділитися» даними з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Відповідні зміни передбачає законопроект 12066, який 24 вересня зареєстрували у Верховній Раді депутати на чолі з головою парламентського Комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем та членом цього комітету Олександром Федієнко.

Також слід нагадати, що відповідно до постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – без ВЛК.

Як пояснювала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії.

«Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів» - зазначила заступниця міністра.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном.

Звідси виникає питання – з якого реєстру будуть збирати дані до придатність для внесення до Реєстру «Оберіг», якщо хлопець до 25 років не проходив ВЛК і про ступінь його придатності до військової служби нічого невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міністерство охорони здоров'я Міноборони ВЛК військовозобов'язаний Оберіг

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Висновки про стан здоров’я з цивільних медзакладів будуть за хвилини потрапляти до Міноборони – підготовлено цифровізацію ВЛК

Медичний висновок цивільного закладу охорони здоров'я щодо військовозобов’язаного у цифровому форматі за кілька хвилин потрапить до системи Міноборони – Катерина Черногоренко пояснила суть цифровізації ВЛК.

На фоні підготовки урядом пенсійної реформи Рахункова палата заявила, що судові рішення з пенсійних справ «навантажують бюджет»

У Рахунковій палаті заявили, що виплати за рішеннями судів пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості, призвели до додаткового навантаження Пенсійного фонду у 66,5 млрд грн.

До Конституційного Суду претендують кандидати з питаннями до доброчесності та зв'язків з підсанкційними компаніями – ЗМІ

До кандидатів у КСУ Романа Голобутовського і Миколи Войнарівського є питання стосовно доброчесності і зв’язків з підсанкційними компаніями – ЗМІ.

Оприлюднено Порядок проведення тестування на когнітивні здібності для конкурсів в апеляційні суди та ВАКС – подробиці

Під час складання IQ – тесту заборонено користуватись ручкою або папером, а питання можна пропускати, не надаючи жодної відповіді, але пізніше до цього завдання повернутися вже не можна.

50% видатків на виплату пенсій було покрито за рахунок 12,7 млрд доларів міжнародних позик і грантів – Рахункова палата

Втім, за словами голови Рахункової палати, законодавчі прогалини створюють умови для отримання окремими категоріями осіб пенсій у підвищених розмірах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ