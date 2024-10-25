Висновки про стан здоров’я з цивільних медзакладів будуть за хвилини потрапляти до Міноборони – підготовлено цифровізацію ВЛК

Медичний висновок цивільного закладу охорони здоров'я щодо військовозобов’язаного у цифровому форматі за кілька хвилин потрапить до системи Міноборони – Катерина Черногоренко пояснила суть цифровізації ВЛК.

Джерело фото: europeanlung.org

У Міноборони вже підготували проект змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров’я військовозобов’язаного з цивільного медичного закладу до систем Міністерства оборони за лічені хвилини. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Ми хотіли б надати можливість і військовозобов'язаним, і військовослужбовцям, фактично всім користувачам системи військово-лікарської комісії, отримати медичний висновок у будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я.

Цей медичний висновок буде надіслано в цифровому форматі за кілька хвилин, іноді кілька секунд, у систему Міністерства оборони, і далі військово-лікарська комісія за своєю ініціативою матиме змогу ознайомитися з цим медичним набором даних і ухвалити своє адміністративне рішення», - пояснила заступниця міністра.

Таким чином, розповіла Черногоренко, «ми поділяємо медичний висновок на дві частини: на медичну, де може будь-який лікар, фахівець зробити цей висновок; і на адміністративну частину, яка перебуває саме в площині Міністерства оборони».

За її словами, реалізувати цю пропозицію технічно зможуть досить швидко.

Слід нагадати, як раніше писала «Судово-юридична газета», до статті 24-3 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я», яка передбачає, що під час інформаційної взаємодії доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, буде додано спеціальне виключення.

Воно буде полягати у тому, що доступ до медичної інформації щодо пацієнта буде дозволено з метою «отримання інформації Міністерством оборони України про результати медичних оглядів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони».

Таким чином електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) почне автоматично «ділитися» даними з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Відповідні зміни передбачає законопроект 12066, який 24 вересня зареєстрували у Верховній Раді депутати на чолі з головою парламентського Комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем та членом цього комітету Олександром Федієнко.

Також слід нагадати, що відповідно до постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – без ВЛК.

Як пояснювала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії.

«Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів» - зазначила заступниця міністра.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном.

Звідси виникає питання – з якого реєстру будуть збирати дані до придатність для внесення до Реєстру «Оберіг», якщо хлопець до 25 років не проходив ВЛК і про ступінь його придатності до військової служби нічого невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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