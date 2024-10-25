Выводы о состоянии здоровья из гражданских медучреждений будут через минуту попадать в Минобороны – подготовлена цифровизация ВВК

Медицинское заключение гражданского учреждения здравоохранения относительно военнообязанного в цифровом формате через несколько минут попадет в систему Минобороны – Катерина Черногоренко объяснила суть цифровизации ВВК.

Источник фото: europeanlung.org

В Минобороны уже подготовили проект изменений в законодательство в рамках цифровизации ВВК, который позволит передавать сведения о состоянии здоровья военнообязанного из гражданского медицинского учреждения в системы Министерства обороны за считанные минуты. Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

«Мы хотели бы предоставить возможность и военнообязанным, и военнослужащим, фактически всем пользователям системы военно-врачебной комиссии, получить медицинское заключение в любом удобном гражданском учреждении здравоохранения.

Это медицинское заключение будет направлено в цифровом формате через несколько минут, иногда несколько секунд, в систему Министерства обороны, и дальше военно-врачебная комиссия по своей инициативе сможет ознакомиться с этим медицинским набором данных и принять свое административное решение», - пояснила замминистра.

Таким образом, рассказала Черногоренко, «мы разделяем медицинское заключение на две части: на медицинскую, где может любой врач, специалист сделать этот вывод; и на административную часть, которая находится как раз в плоскости Министерства обороны».

По ее словам, реализовать это предложение технически смогут достаточно быстро.

Следует напомнить, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», к статье 24-3 Закона «Основы законодательства Украины о здравоохранении», предусматривающей, что во время информационного взаимодействия доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, будет добавлено специальное исключение.

Оно будет состоять в том, что доступ к медицинской информации относительно пациента будет разрешен с целью получения информации Министерством обороны Украины о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинской обязанности для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны».

Таким образом, электронная система здравоохранения (ЕСОЗ) начнет автоматически «делиться» данными с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Соответствующие изменения предусматривает законопроект 12066, который 24 сентября зарегистрировали в Верховной Раде депутаты во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.

Также следует напомнить, что согласно постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет – без ВВК.

Как объясняла заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

«Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВВК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей.

Отсюда возникает вопрос – из какого реестра будут собирать данные о пригодности для внесения в Реестр «Оберег», если мужчина до 25 лет не проходил ВВК и о степени его годности к военной службе ничего неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко

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