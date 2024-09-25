Информацию о состоянии здоровья призывников и военнообязанных будут автоматически вносить в Реестр «Оберег»

С информации о результатах медосмотров с целью определения годности призывников, военнообязанных, резервистов фактически снимаются гарантии врачебной тайны – ее будут автоматически передавать в Реестр «Оберег».

В Закон «Основы законодательства Украины о здравоохранении» внесут изменения, которыми снимут гарантии врачебной тайны с информации о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, которые проводились с целью определения их годности к военной службе. Соответствующий законопроект 12066 года 24 сентября зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.

Напомним, действующий закон в статье 24-3 предусматривает, что информационное взаимодействие между электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ) и Демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния и Реестром физических лиц – налогоплательщиков осуществляется с использованием системы электронного взаимодействия информационных ресурсов или использованием единой информационной системы МВД с соблюдением требований Закона «О защите персональных данных». Важно, что во время информационного взаимодействия доступ к медицинской информации пациента не допускается. Это напрямую предусмотрено законом.

Вместе с тем предлагается, чтобы электронная система здравоохранения также начала автоматически «делиться» данными с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

При этом доступ к медицинской информации относительно пациента будет разрешен «с целью получения информации Министерством обороны Украины о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинской обязанности для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в целях обеспечения национальной безопасности и обороны».

Кроме того, вносятся изменения в закон о Реестре призывников, военнообязанных и резервистов, которыми предусмотрено, что Министерство здравоохранения должно передавать в Реестр «Оберег» сведения о результатах проводимых медосмотров с целью определения пригодности к исполнению воинской обязанности.

Реестр «Оберег» осуществляет получение данных путем электронного информационного взаимодействия с электронной системой здравоохранения с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов для получения сведений о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в команде по цифровизации Минобороны планировалось реализовать интеграцию с ЭСОЗ для «подтягивания» диагнозов и медицинских документов для военнообязанных.

Также мы писали, что в соответствии с новым постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет.

Как объясняла заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

«Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех парней, которые проживают за границей.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», недавно Кабмин ввел новацию, по которой в действии будут отображаться медицинские данные пациента.

Пользователи приложения Дия могут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). Кроме того, в Дия можно будет внести изменения в персональные данные, хранящиеся в ЭСОЗ, если какая-либо информация больше не актуальна. Например, о своем номере телефона, фамилии или месте проживания.

Также мы писали, что из центральной базы данных электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) данные о пациентах смогут передаваться по запросу на Портал Дия. Соответствующий закон 21 августа приняла Верховная Рада (законопроект Кабмина 10293).

Напомним, в медицинскую информацию, хранящуюся в ЭСОЗ, входят данные о визитах к врачу, госпитализации, планах лечения и прочее.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада планирует принять закон о раскрытии банками банковской тайны в отношении пользователей платежных услуг в случае получения банком запроса от полиции.

Автор: Наталя Мамченко

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