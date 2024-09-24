В нескольких районах Киева не будет газа в домах с 26 по 27 сентября — адреса

В Шевченковском, Подольском и Оболонском районах с 26 по 27 сентября будет прекращено газоснабжение.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Шевченковском, Подольском и Оболонском районах Киева с 26 по 27 сентября будет прекращено газоснабжение. Об этом сообщает Киевгаз.

Распределение газа будет временно прекращено в связи с проведением плановых работ по замене оборудования.

С 26 сентября с 9:00 по 27 сентября 18:00 газоснабжение будет прекращено по следующим адресам:

Подольский район:

ул. Алексея Терехина, 7

ул. Кирилловская, 103

ул. Копыловская, 69, 38, 1/7

ул. Сырецкая, 33, 25А, 37

пров. Бондарский, 3

ул. Петропавловская, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37

ул. Елены Телиги, 12Б

пров. Рясный, 17, 24

Шевченковский район:

ул. Рижская, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А

ул. Дорогожицкая, 20

ул. Ольжича, 25

ул. Владимира Сальского, 19, 4

ул. Бакинская, 30, 6/2, 22

ул. Максима Берлинского, 12

ул. Вавиловых, 3, 10

ул. Щусева, 29/5

ул. Олешковская, 8/1

Оболонский район:

просп. Степаны Бандеры, 11

«Жителей указанных домов просим перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами. Восстановление газораспределения будет осуществляться при отсутствии нарушений Правил безопасности систем газоснабжения. Просим предоставить представителям АО «КИЕВГАЗ» беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов», — добавили в Киевгазе.

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