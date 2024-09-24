Изменена подсудность дел Добропольского горрайонного суда Донецкой области

С 7 октября дела Добропольского горрайонного суда будет рассматривать Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска.

Высший совет правосудия изменил территориальную подсудность судебных дел Добропольского горрайонного суда Донецкой области.

Так, с 7 октября дела Добропольского горрайонного суда будет рассматривать Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска.

Необходимость изменения подсудности дел возникла в связи с совершением РФ обстрелов Добропольской территориальной общины Донецкой области, ежедневным продвижением российских войск в сторону города Доброполье, а также с целью сохранения жизни и здоровья судей, работников и посетителей суда, а также своевременной эвакуации судебных дел и ценностей.

В ВСП добавили, что при определении оптимального варианта изменения территориальной подсудности учитывались имеющаяся нагрузка суда, подсудность дел которого изменяется, и суда, которому передается соответствующая территориальная подсудность судебных дел, географическое расположение и реализация участниками судебных дел права на доступ в суд.

Приведенное может быть обеспечено при командировке судей суда, территориальная подсудность судебных дел которого меняется, в суд, которому будет передана территориальная подсудность судебных дел.

Таким образом, ВСП поручил Государственной судебной администрации Украины принять неотложные меры по обращению в Высшую квалификационную комиссию судей Украины с уведомлением о необходимости рассмотрения вопроса о командировке судей Добропольского горрайонного суда Донецкой области.

Кроме того, ГСА Украины и Служба судебной охраны безотлагательно должны принять кадровые, организационные и финансовые меры, связанные с сохранением (перевозкой) судебных дел, серверов, в том числе с кадровой и бухгалтерской информацией суда, территориальная подсудность судебных дел которого меняется, а также обеспечить надлежащие условия деятельности суда, которому передана территориальная подсудность судебных дел.

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