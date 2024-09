Ушел из жизни участник легендарной группы ABBA Роджер Палм

Музыканта не стало из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Ушел из жизни барабанщик легендарной группы АВВА Роджер Палм. Об этом его семья сообщила шведскому изданию Aftonbladet.

Известно, что участник культовой группы долго боролся с болезнью Альцгеймера. Это и привело к ухудшению здоровья и смерти 75-летнего Роджера Палма.

«Он был теплым и скромным человеком, который всегда был рядом с друзьями и семьей. Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя большую пустоту. Мы все будем помнить его с теплым сердцем», – говорится в заявлении семьи.

Роджер Палм начал работать с основными участниками группы Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерссоном в 1970-х годах и сыграл на барабанах в нескольких известных песнях ABBA. В частности, это песня «Dancing queen», «Mamma Mia» и «Thank you for the music».

Он также сотрудничал со шведским певцом Тедом Гердестадом и сыграл на барабанах в хите Satellit.

Также Роджер Палм известен своими сотрудничеством с группами Gimmicks и Beatmakers.

