Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

Пішов із життя учасник легендарного гурту ABBA Роджер Палм

19:16, 24 вересня 2024
Музиканта не стало внаслідок ускладнень, викликаних хворобою Альцгеймера.
Пішов із життя учасник легендарного гурту ABBA Роджер Палм
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пішов із життя барабанщик легендарного гурту АВВА Роджер Палм. Про це його сім'я повідомила шведському виданню Aftonbladet.

Відомо, що учасник культового гурту тривалий час боровся з хворобою Альцгеймера. Це й призвело до погіршення здоров'я та смерті 75-річного Роджера Палма.

«Він був теплою і скромною людиною, яка завжди була поруч з друзями і сім'єю. Його буде дуже не вистачати, і він залишає по собі велику порожнечу. Ми всі будемо пам'ятати його з теплим серцем», – йдеться в заяві родини.

Роджер Палм почав працювати з основними учасниками гурту Бйорном Ульвеусом і Бенні Андерссоном у 1970-х роках і зіграв на барабанах у кількох відомих піснях ABBA. Зокрема, це пісня "Dancing queen", "Mamma Mia" і "Thank you for the music".

Він також співпрацював зі шведським співаком Тедом Гердестадом і зіграв на барабанах у хіті «Satellit».

Також Роджер Палм відомий своїми співпрацями з гуртами Gimmicks і Beatmakers.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З’їзд науковців-правників обрав двох членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та члена Ради прокурорів

Членами КДКП та Ради прокурорів обрано представників вищих навчальних закладів Києва та Харкова.

Для забезпечення видатків бюджету на 2025 рік українському уряду потрібно десь знайти і позичити більш, ніж 23 млрд доларів США – Роксолана Підласа

Ті чи інші видатки не профінансовані в проекті бюджету не тому, що хтось дурний, і не розуміє важливості певних сфер, а тому що цих грошей просто нема – голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна.

Кожна гривня, яка покривається у соціальному бюджеті – це кошти, які нам спонсорують міжнародні партнери – в уряді пояснили причини заморожування соцстандартів в проекті бюджету на 2025 рік

В свою чергу, очільниця Антикорупційного комітетів Ради Анастасія Радіна підкреслила, що «23 мільярди доларів станом на зараз незрозуміло звідки ми будемо брати для покриття навіть тих видатків, які вже закладені в цьому бюджеті, і це треба розуміти».

Кабмін запускає автоматизований друк повісток за допомогою реєстру «Оберіг» – до кінця 2024 року надрукують 900 тисяч повісток

Повістки будуть друкувати автоматично за допомогою Реєстру «Оберіг», за це з резервного фонду бюджету «Укрпошта» отримає 54 млн грн, а поліграфічний комбінат «Україна» 17,82 млн грн.

Суддя Верховного Суду Алла Олійник звільнилася у відставку

Алла Олійник продовжить кар’єру як суддя Конституційного Суду України

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду