Пішов із життя учасник легендарного гурту ABBA Роджер Палм

Музиканта не стало внаслідок ускладнень, викликаних хворобою Альцгеймера.

Пішов із життя барабанщик легендарного гурту АВВА Роджер Палм. Про це його сім'я повідомила шведському виданню Aftonbladet.

Відомо, що учасник культового гурту тривалий час боровся з хворобою Альцгеймера. Це й призвело до погіршення здоров'я та смерті 75-річного Роджера Палма.

«Він був теплою і скромною людиною, яка завжди була поруч з друзями і сім'єю. Його буде дуже не вистачати, і він залишає по собі велику порожнечу. Ми всі будемо пам'ятати його з теплим серцем», – йдеться в заяві родини.

Роджер Палм почав працювати з основними учасниками гурту Бйорном Ульвеусом і Бенні Андерссоном у 1970-х роках і зіграв на барабанах у кількох відомих піснях ABBA. Зокрема, це пісня "Dancing queen", "Mamma Mia" і "Thank you for the music".

Він також співпрацював зі шведським співаком Тедом Гердестадом і зіграв на барабанах у хіті «Satellit».

Також Роджер Палм відомий своїми співпрацями з гуртами Gimmicks і Beatmakers.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.