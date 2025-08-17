Практика судів
Територіальні питання обговорюватимуть лише лідери України та Росії під час тристоронньої зустрічі США, – Зеленський

16:41, 17 серпня 2025
Зеленський закликав до швидкої угоди про мир, виходячи з поточної лінії фронту.
Територіальні питання обговорюватимуть лише лідери України та Росії під час тристоронньої зустрічі США, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що реальні переговори щодо врегулювання війни можуть розпочатися, виходячи з поточної лінії фронту. Про це він сказав під час спільного виступу з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в Брюсселі.

«Територіальні питання можуть обговорюватись тільки лідерами України, росії під час тристоронньої зустрічі зі США. рф не показує, що тристороння зустріч відбудеться», – зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що за 12 років війни Росія не змогла захопити Донецьку область і наразі не має там жодних успіхів. Президент наголосив на необхідності прискорити переговорний процес, щоб досягти миру на умовах України.

