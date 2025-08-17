Территориальные вопросы будут обсуждать только лидеры Украины и России во время трехсторонней встречи США, – Зеленский

Зеленский призвал к скорейшему заключению мирного соглашения, исходя из текущей линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реальные переговоры по урегулированию войны могут начаться, исходя из текущей линии фронта. Об этом он сказал во время совместного выступления с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

«Территориальные вопросы могут обсуждаться только лидерами Украины, России во время трехсторонней встречи с США. РФ не показывает, что трехсторонняя встреча состоится», – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что за 12 лет войны Россия не смогла захватить Донецкую область и пока не имеет там никаких успехов. Президент подчеркнул необходимость ускорить переговорный процесс, чтобы достичь мира на условиях Украины.

