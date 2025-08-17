Трамп згадав про розмову з Лукашенком і подякував Білорусі

Трамп висловив надію на звільнення 1300 політв’язнів у Білорусі після розмови з Лукашенком.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп у соцмережі TRUTH Social згадав свою нещодавню розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, висловивши подяку за звільнення 16 політв’язнів і надію на швидке звільнення ще 1300 осіб. Про це він написав у соціальних мережах.

«Дякую Білорусі та її потужному лідеру. Сподіваюся, що 1300 також незабаром випустять!» – заявив Трамп.

Раніше, Трамп провів телефонну розмову з Лукашенком перед зустріччю з Путіним.

Додамо, Трамп також сказав, що у нього була чудова зустріч з Путіним з приводу «дурної війни Байдена».

