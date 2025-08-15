Трамп провів телефонну розмову з Лукашенком перед зустріччю з Путіним

Напередодні зустрічі з Путіним на Алясці Дональд Трамп провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком.

Президент США Дональд Трамп поговорив по телефону із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Розмова відбулася перед зустріччю Трампа з Путіним на Алясці.

Факт розмови підтвердив Дональд Трамп. Президент США дорогою на Аляску вирішив подякувати Лукашенку за звільнення 16 політичних в'язнів.

Він заявив, що обговорив із Лукашенком звільнення ще 1,3 тис. ув'язнених.

«Я мав чудову розмову з Олександром Лукашенком. Метою дзвінка було подякувати йому за звільнення 16 ув’язнених. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 ув’язнених. Наша розмова була дуже гарною. Ми обговорили багато тем, зокрема візит Путіна на Аляску. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з Лукашенком у майбутньому. Дякую за вашу увагу до цього питання!» — зазначив Трамп у соцмережі Truth Social.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

