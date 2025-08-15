Практика судів
  1. У світі

Трамп провів телефонну розмову з Лукашенком перед зустріччю з Путіним

17:04, 15 серпня 2025
Напередодні зустрічі з Путіним на Алясці Дональд Трамп провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком.
Трамп провів телефонну розмову з Лукашенком перед зустріччю з Путіним
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп поговорив по телефону із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком

Розмова відбулася перед зустріччю Трампа з Путіним на Алясці.

Факт розмови підтвердив Дональд Трамп. Президент США дорогою на Аляску вирішив подякувати Лукашенку за звільнення 16 політичних в'язнів.

Він заявив, що обговорив із Лукашенком звільнення ще 1,3 тис. ув'язнених.

«Я мав чудову розмову з Олександром Лукашенком. Метою дзвінка було подякувати йому за звільнення 16 ув’язнених. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 ув’язнених. Наша розмова була дуже гарною. Ми обговорили багато тем, зокрема візит Путіна на Аляску. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з Лукашенком у майбутньому. Дякую за вашу увагу до цього питання!» — зазначив Трамп у соцмережі Truth Social.

Раніше ми писали, що у Білому домі розкрили склад делегації, яка прибуде з Трампом на Аляску.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. 

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС та ВРП стануть суддями Північного апеляційного господарського суду – хто став переможцем конкурсу в апеляційні господарські суди, список

Рекомендації для призначення на посади суддів апеляційних господарських судів отримали 55 переможців конкурсу.

Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця цього року – Андрій Єрмак взяв участь у нараді

Володимир Зеленський провів нараду за участі Андрія Єрмака, Руслана Стефанчука, Рустема Умєрова, Юлії Свириденко та інших.

Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Мін’юст пропонує знімати судимість до закінчення визначених КК строків у разі тримання особи у неналежних умовах

Міністерство юстиції розробило змінити до Кримінального кодексу, зокрема пропонує скоротити строк, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах

Руслан Кравченко заявив про викриття суддів Мар’їнського райсуду Донеччини на виготовленні рішень для ухилення від мобілізації

«Видавали готові копії «судових» рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації: Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття «підробки судових рішень і торгівлю правосуддям» у Мар’їнському райсуді на Донеччині.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду