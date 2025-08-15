Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко перед встречей с Путиным

Накануне встречи с Путиным на Аляске Дональд Трамп провел телефонный разговор с Александром Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Разговор состоялся перед встречей Трампа с Путиным на Аляске.

Факт разговора подтвердил Дональд Трамп. Президент США по дороге на Аляску решил поблагодарить Лукашенко за освобождение 16 политических заключенных.

Он заявил, что обсудил с Лукашенко освобождение еще 1,3 тыс. заключенных.

«Я провел чудесный разговор с Александром Лукашенко. Цель звонка была поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили много тем, в частности визит Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Лукашенко в будущем. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — отметил Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

