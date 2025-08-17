Трамп вспомнил о разговоре с Лукашенко и поблагодарил Беларусь

Трамп выразил надежду на освобождение 1300 политзаключенных в Беларуси после разговора с Лукашенко.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social вспомнил свой недавний разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, выразив благодарность за освобождение 16 политзаключенных и надежду на скорейшее освобождение еще 1300 человек. Об этом он написал в социальных сетях.

«Спасибо Беларуси и ее сильному лидеру. Надеюсь, что 1300 также скоро выпустят!» — заявил Трамп.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко перед встречей с Путиным.

Добавим, Трамп также сказал, что у него была замечательная встреча с Путиным по поводу «глупой войны Байдена».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.