Трамп заявил, что у него была замечательная встреча с Путиным по поводу «глупой войны Байдена»

Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в отношениях с РФ, не вдаваясь в конкретики.

Фото: BBC

Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с Путиным на Аляске успешной, заявив о значительном прогрессе в отношениях между странами. «Большой прогресс в отношениях с Россией. Следите за новостями», — заявил Трамп.

«Невероятно, как фейковые новости жестоко искажают ПРАВДУ, когда речь идет обо мне. Я не могу ничего сказать или сделать, чтобы они писали или сообщали обо мне честно. У меня была замечательная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена, войны, которая никогда не должна была произойти!!!» — отметил Трамп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Путин выдвинул Трампу перечень требований по прекращению войны в Украине.

