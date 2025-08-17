Трамп заявив, що у нього була чудова зустріч з Путіним з приводу «дурної війни Байдена»

Дональд Трамп заявив, про великий прогрес у відносинах з РФ – не вдаючись до конкретики.

Фото: BBC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп назвав свою зустріч із Путіним на Алясці успішною, заявивши про значний прогрес у відносинах між країнами. «Великий прогрес у відносинах з Росією. Слідкуйте за новинами», — заявив Трамп.

«Неймовірно, як фейкові новини жорстоко спотворюють ПРАВДУ, коли мова йде про мене. Я не можу нічого сказати чи зробити, щоб вони писали чи повідомляли про мене чесно. Я мав чудову зустріч в Алясці щодо дурної війни Байдена, війни, яка ніколи не повинна була відбутися!!!» – зазначив Трамп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Путін висунув Трампу перелік вимог щодо припинення війни в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.