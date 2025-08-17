Україна має бути готова втратити частину території – Трамп

Трамп заявив, що без поступок Україна продовжить втрачати території.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може бути змушена поступитися частиною своїх територій на користь Росії, щоб зупинити війну. Про це він написав у соціальній мережі TRUTH Social.

«Україна повинна бути готова втратити частину територій на користь росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше земель вона й надалі втрачатиме!» – зазначив Трамп у своєму дописі.

Додамо, Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не підтримують передачу Донбасу Росії.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

