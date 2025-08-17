Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

США не підтримують передачу Донбасу Росії, – Держсекретар США Рубіо

17:34, 17 серпня 2025
Марко Рубіо: мирна угода з Росією не передбачатиме передачі українських територій.
США не підтримують передачу Донбасу Росії, – Держсекретар США Рубіо
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар США Марко Рубіо на запитання, чи обговорюється питання про передачу Путіну всього Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та Криму заявив, що Сполучені Штати не підтримують ідею передачі Росії контролю над Донбасом. Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

«Українці не готові від цього відмовитися, і ніхто не штовхає Україну до цього... Якщо мирна угода буде, вона не виглядатиме так», – наголосив Рубіо.

Раніше Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та Росія повинні піти на поступки, щоб досягти мирної угоди.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна війна Рубіо

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

До законопроекту про скасування Житлового кодексу обов’язково включать безоплатне житло для військовослужбовців та УБД – Олена Шуляк

За словами Шуляк, безоплатне житло і всі інші пільги для українських військовослужбовців та учасників бойових дій, будуть обовʼязково включені до законопроекту про скасування Житлового кодексу.

Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Забезпечення позову не може блокувати анулювання спецдозволу на підставі санкцій РНБО – позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував рішення судів, зазначивши, що заборона Держгеонадрам вчиняти дії щодо спецдозволу перешкоджає виконанню указу Президента, який відповідно до Закону «Про санкції» та Кодексу про надра зобов’язує анулювати або зупинити дію дозволу через 30 днів після введення санкцій, якщо бенефіціарний власник не змінився

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео