США не підтримують передачу Донбасу Росії, – Держсекретар США Рубіо

Марко Рубіо: мирна угода з Росією не передбачатиме передачі українських територій.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар США Марко Рубіо на запитання, чи обговорюється питання про передачу Путіну всього Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та Криму заявив, що Сполучені Штати не підтримують ідею передачі Росії контролю над Донбасом. Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

«Українці не готові від цього відмовитися, і ніхто не штовхає Україну до цього... Якщо мирна угода буде, вона не виглядатиме так», – наголосив Рубіо.

Раніше Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та Росія повинні піти на поступки, щоб досягти мирної угоди.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.