Скільки українців у Німеччині підлягають мобілізації та чи відправлять їх додому

В Уряді ФРН пояснили, кого можна депортувати, а кого – ні, серед українців віком 18-60 років.

Станом на 31 жовтня 2025 року в Німеччині проживали 328 363 громадяни України віком від 18 до 60 років, включно з тими, хто приїхав до початку повномасштабної війни. Скільки з них підлягають мобілізації в Україні, уряд ФРН не знає. Про це пише DW з посиланням на офіційну відповідь німецького уряду на запит партії «Альтернатива для Німеччини».

За віковими групами, зазначає уряд: 87 тис. – від 18 до 24 років, 168 тис. – від 25 до 45 років, 73 тис. – від 46 до 60 років. На питання, чи є правові підстави для депортації українців, які ухиляються від призову, у Берліні відповіли, що видворяти можна лише тих, хто не має або втратив дозвіл на проживання в Німеччині. Водночас це питання може розглядатися судом за запитом української влади на підставі кримінальної справи в Україні.

Відповідно до Європейської конвенції про екстрадицію 1957 року, екстрадиція не застосовується до військових злочинів, які не вважаються кримінальними за загальним правом. Закон про міжнародну взаємну допомогу у кримінальних справах у Німеччині також забороняє екстрадицію за порушення обов’язку військової служби без договору між країнами.

Дискусія щодо українців у Німеччині загострилася після заяви Фрідріха Мерца 6 січня, який закликав гарантувати, щоб молоді українські чоловіки «не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції» і проходили службу в Україні.

