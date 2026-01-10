Сколько украинцев в Германии подлежат мобилизации и отправят ли их домой

В правительстве ФРГ объяснили, кого можно депортировать, а кого – нет, среди украинцев в возрасте 18-60 лет.

По состоянию на 31 октября 2025 года в Германии проживали 328 363 гражданина Украины в возрасте от 18 до 60 лет, включая тех, кто приехал до начала полномасштабной войны. Сколько из них подлежат мобилизации в Украине, правительство ФРГ не знает. Об этом пишет DW со ссылкой на официальный ответ немецкого правительства на запрос партии «Альтернатива для Германии».

По возрастным группам, отмечает правительство: 87 тыс. – от 18 до 24 лет, 168 тыс. – от 25 до 45 лет, 73 тыс. – от 46 до 60 лет. На вопрос, есть ли правовые основания для депортации украинцев, уклоняющихся от призыва, в Берлине ответили, что выдворять можно только тех, кто не имеет или потерял вид на жительство в Германии. В то же время этот вопрос может рассматриваться судом по запросу украинских властей на основании уголовного дела в Украине.

В соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции 1957 года, экстрадиция не применяется к военным преступлениям, которые не считаются уголовными по общему праву. Закон о международной взаимной помощи по уголовным делам в Германии также запрещает экстрадицию за нарушение обязанностей военной службы без договора между странами.

Дискуссия об украинцах в Германии обострилась после заявления Фридриха Мерца 6 января, который призвал гарантировать, чтобы молодые украинские мужчины «не выезжали в Германию, Польшу или Францию» и проходили службу в Украине.

