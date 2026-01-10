  1. В Україні

Дія тестує новий спосіб отримання Дія.Підпису через NFC

15:41, 10 січня 2026
До бета-тестування запрошують користувачів із біометричними документами та смартфонами з підтримкою NFC.
Дія тестує новий спосіб отримання Дія.Підпису через NFC
У застосунку «Дія» розпочали тестування нового рівня захисту Дія.Підпису. Користувачам пропонують долучитися до бета-тестування способу отримання Дія.Підпису з використанням технології NFC, повідомили в Дії.

У «Дії» зазначають, що Дія.Підпис щодня використовують мільйони українців для роботи з документами, сервісами та ухвалення важливих рішень, тому сервіс постійно вдосконалюють з точки зору зручності та безпеки. Новий механізм тестують за участю активних користувачів, щоб доопрацювати його для використання в реальних умовах.

Участь у бета-тестуванні можуть взяти користувачі, які мають фізично з собою біометричний документ — ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на проживання, а також смартфон із підтримкою NFC.

Технологія NFC дає змогу зчитувати дані шляхом прикладання документа до смартфона. Долучитися до тестування можна за посиланням.

документи Дія

