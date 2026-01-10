Дія тестирует новый способ получения Дія.Підпису через NFC

К бета-тестированию приглашаются пользователи с биометрическими документами и смартфонами с поддержкой NFC.

В приложении «Дія» начали тестирование нового уровня защиты Дія.Підпису. Пользователям предлагают присоединиться к бета-тестированию способа получения Дія.Підпису с использованием технологии NFC, сообщили в Дії.

В «Дії» отмечают, что Дія.Підпис ежедневно используют миллионы украинцев для работы с документами, сервисами и принятия важных решений, поэтому сервис постоянно совершенствуют с точки зрения удобства и безопасности. Новый механизм тестируют с участием активных пользователей, чтобы доработать его для использования в реальных условиях.

Участие в бета-тестировании могут принять пользователи, которые имеют физически с собой биометрический документ — ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство, а также смартфон с поддержкой NFC.

Технология NFC позволяет считывать данные путем приложения документа к смартфону. Присоединиться к тестированию можно по ссылке.

